Bretocino corre hacia el nuevo año con su tercera San Silvestre

Bretocino celebró esta tarde la tercera edición de su carrera de San Silvestre, una cita que se ha consolidado como actividad de cierre del año en el municipio. La prueba se desarrolló por caminos del término municipal y contó con dos recorridos diferenciados.

Los seis participantes que realizaron la prueba corriendo tomando la salida. / A. B.

En total, se dieron cita alrededor de 100 personas, de las cuales seis tomaron parte en la modalidad competitiva de corredores, mientras que el resto optó por la marcha a pie. Los primeros afrontaron un trazado de seis kilómetros de distancia, mientras que los andarines completaron un recorrido de tres kilómetros.

Los ganadores de la carrera tras recibir los premios gastronómicos de la alcaldesa de la localidad, Celia Domínguez. / A. B.

La organización estableció premios para los tres primeros clasificados de la carrera de corredores. Los galardones consistieron en una paletilla, un queso y una botella de vino, entregados por la alcaldesa de la localidad, Celia Domínguez, al término de la prueba como reconocimiento a su esfuerzo.