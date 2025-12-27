Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Recuperación paradas AVE SanabriaControles de alcoholemia en ZamoraVenialbo y el Baile del NiñoComprobar Lotería Navidad
instagramlinkedin

Eventos navideños

Bretocino corre hacia el nuevo año con su tercera San Silvestre

Un centenar de participantes recorren caminos del término municipal en dos modalidades: andarines y corredores

Los participantes andarines posando para la fotografía antes de comenzar la prueba.

Los participantes andarines posando para la fotografía antes de comenzar la prueba. / A. B.

J. A. Gil

Benavente

Bretocino celebró esta tarde la tercera edición de su carrera de San Silvestre, una cita que se ha consolidado como actividad de cierre del año en el municipio. La prueba se desarrolló por caminos del término municipal y contó con dos recorridos diferenciados.

Los seis participantes que realizaron la prueba corriendo tomando la salida.

Los seis participantes que realizaron la prueba corriendo tomando la salida. / A. B.

En total, se dieron cita alrededor de 100 personas, de las cuales seis tomaron parte en la modalidad competitiva de corredores, mientras que el resto optó por la marcha a pie. Los primeros afrontaron un trazado de seis kilómetros de distancia, mientras que los andarines completaron un recorrido de tres kilómetros.

Los ganadores de la carrera tras recibir los premios gastronómicos de la alcaldesa de la localidad, Celia Domínguez.

Los ganadores de la carrera tras recibir los premios gastronómicos de la alcaldesa de la localidad, Celia Domínguez. / A. B.

La organización estableció premios para los tres primeros clasificados de la carrera de corredores. Los galardones consistieron en una paletilla, un queso y una botella de vino, entregados por la alcaldesa de la localidad, Celia Domínguez, al término de la prueba como reconocimiento a su esfuerzo.

TEMAS

  1. El bar Polígono, de Benavente, vende el tercer premio de la Lotería de Navidad por segundo año consecutivo
  2. La Bañeza 'riega' Benavente con al menos 12 millones de euros del Gordo
  3. La celebración de la Nochebuena culmina en Benavente con una pelea y un detenido
  4. Este bar de Quiruelas de Vidriales que ha vendido el tercer premio (90.693) ya dio El Gordo en 2018
  5. Santa María de la Vega celebra su centenario con homenaje a la unión del pueblo
  6. Ayoó de Vidriales, un paisaje lunar devastado seis meses después del incendio que lo arrasó
  7. El Páramo Bajo de León y la comarca de Benavente afrontarán una tarifa de agua de 121 euros por hectárea y un canon de 25 euros en 2026
  8. Prisión preventiva para un pasajero de viaje compartido en Quintanilla de Urz con estupefacientes

Bretocino corre hacia el nuevo año con su tercera San Silvestre

Romeo y Julieta llega al Gran Teatro Reina Sofía de la mano de Worldwide Ballet

El ciclo navideño de cine de Fetiche ofrece cuatro estrenos hasta el día 6 en Benavente

El PSOE alerta de la pérdida de más de 700.000 euros en subvenciones por retrasos en obras en Benavente

El PSOE alerta de la pérdida de más de 700.000 euros en subvenciones por retrasos en obras en Benavente

El acuerdo de la UE con Mercosur moviliza de nuevo al sector agrario de la comarca de Benavente

El acuerdo de la UE con Mercosur moviliza de nuevo al sector agrario de la comarca de Benavente

Ayoó de Vidriales, un paisaje lunar devastado seis meses después del incendio que lo arrasó

Ayoó de Vidriales, un paisaje lunar devastado seis meses después del incendio que lo arrasó

Una mujer de 87 años resulta herida en una colisión en Villabrázaro

Una mujer de 87 años resulta herida en una colisión en Villabrázaro

La celebración de la Nochebuena culmina en Benavente con una pelea y un detenido

Tracking Pixel Contents