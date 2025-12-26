Romeo y Julieta llega al Gran Teatro Reina Sofía de la mano de Worldwide Ballet

El Gran Teatro Reina Sofía acogerá este domingo la representación del ballet Romeo y Julieta, obra del compositor Serguéi Prokófiev, interpretada por el elenco del Worldwide Ballet Theatre. La función está programada a las 19.00 horas y forma parte de la gira nacional organizada por Leonor Gago Artist Management.

El Worldwide Ballet Theatre, fundado en 2019 por el bailarín y coreógrafo ucraniano Aleksey Bogutskiy, reúne a artistas de nivel internacional formados en las más prestigiosas academias de ballet del mundo. Entre ellas destacan la Academia Vaganova de San Petersburgo, la Academia Coreográfica de Kiev, la Academia Coreográfica de Moscú, la Ballet School de la Ópera Nacional de París y la Ballet Academy de la Vienna State Opera.

La compañía se caracteriza por su diversidad internacional, con bailarines procedentes de Ucrania, Francia, Italia, Irlanda y España, entre otros países. Desde su creación, ha realizado giras en los cinco continentes, con actuaciones en Estados Unidos, Brasil, Argentina, Japón, China, Alemania, Francia, Italia, países nórdicos, Marruecos, Australia y Nueva Zelanda.

El ballet Romeo y Julieta narra la historia de los jóvenes Montesco y Capuleto, atrapados en la enemistad ancestral de sus familias en la ciudad de Verona. El argumento se desarrolla a través de un matrimonio secreto, un duelo, el destierro y un plan de fuga que culmina en un desenlace fatal. La obra concluye con la muerte de los protagonistas, cuya tragedia logra finalmente la reconciliación de las familias enfrentadas.