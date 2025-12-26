El PSOE alerta de la pérdida de más de 700.000 euros en subvenciones por retrasos en obras en Benavente

Benavente podría perder hasta 700.000 euros en subvenciones por incumplimiento de plazos y retrasos. Así lo han denunciado la portavoz del Grupo Municipal y secretaria general del PSOE benaventano, Patricia Martín, y la portavoz socialista en la Diputación de Zamora, Sandra Veleda. Ambas han comparecido en una rueda de prensa de balance municipal en la que han advertido de un endeudamiento de las arcas municipales de 1,4 millones y en la que han ha afeado el Gobierno municipal de PP-Vox la demora en el desarrollo del Puerta del Noroeste sin que se sepa aún su modelo de gestión o el precio de las parcelas mientras otros polígonos financiados al 100% por la Junta de Castilla y León ya compiten en el mercado.

Veleda ha detallado la situación del Plan Municipal de Obras 2024-2025, con un presupuesto de 553.000 euros para la rehabilitación integral del firme de la carretera del Caracol. El convenio firmado entre el Ayuntamiento de Benavente y la Diputación de Zamora establecía como fecha límite de ejecución el 15 de diciembre de 2025 y como plazo de justificación el 31 de diciembre del mismo año. A fecha de 15 de diciembre, las obras no estaban finalizadas ni se había emitido certificación alguna. Posteriormente, el 17 de diciembre, se certificaron 64.537 euros y un acopio de materiales, lo que deja pendiente más de la mitad de la cuantía de la subvención. La portavoz socialista subrayó que la obra comenzó el 20 de octubre de 2025, con un plazo de ejecución de cuatro meses, lo que hacía inviable cumplir los plazos previstos.

"Veremos si la Intervención Provincial lo da de paso. Desde luego nos genera muchas dudas que se pueda justificar acopio de material y aun así hasta los 553.000 euros es más de la mitad de la cuantía de la subvención lo que falta por justificar. Y como decía fue a partir de solicitar información al Grupo Municipal Socialista cuando parece que han reaccionado y han intentado certificar a ver si cuela y han solicitado esa prórroga a la Diputación. Prórroga que no se justifica de ninguna manera y que si se concediera sería un agravio comparativo con los otros 246 municipios de la provincia que también tenían que haber terminado sus obras el 15 de diciembre y justificarlas el próximo 31".

La portavoz del PSOE en la Diputación de Zamora, durante la rueda de prensa junto a Patricia Martín. / J. A. G.

Del mismo modo se ha referido al Plan de Infraestructuras Deportivas de la Diputación, destinado a actuaciones en el campo de fútbol Luciano Rubio. La subvención ascendía a 20.000 euros, con una aportación municipal de 13.416,24 euros, para mejoras en eficiencia energética, iluminación, accesibilidad y sustitución del vallado perimetral. Según Veleda, el contrato menor para el vallado no llegó a adjudicarse dentro del plazo, lo que impidió cumplir las bases de la convocatoria. La portavoz recordó que otros municipios de la provincia sí lograron ejecutar y justificar sus proyectos en tiempo.

El tercer proyecto "en riesgo" corresponde a los Fondos de Cohesión 2024, publicados en el BOCYL el 15 de abril de 2024, con una financiación de 351.510 euros, de los cuales el 75% procedía de la Junta de Castilla y León y el 25% del Ayuntamiento de Benavente. La actuación contemplaba la mejora del firme de las rotondas de la carretera de Madrid y de la carretera de León, adjudicada en septiembre de 2024 y formalizada en noviembre del mismo año por un importe de 227.164,65 euros. El plazo para justificar la subvención finaliza el 29 de diciembre de 2025. Veleda señaló que la obra presenta deficiencias visibles, como charcos y ausencia de hormigón, y que no consta recepción formal por parte de los técnicos municipales.

La portavoz socialista concluyó que estos tres casos son ejemplos recientes de proyectos que debían estar finalizados y justificados en diciembre y que no lo están, lo que implica el riesgo de pérdida de subvenciones para la ciudad, pero no son los únicos casos. Así, señaló que desde mayo de 2023 se acumulan retrasos en proyectos heredados del anterior mandato y advirtió que varios de ellos presentan serias dificultades para cumplir los plazos de justificación de las subvenciones. Entre los ejemplos citados se encuentran las obras del Mercado de Abastos, con una ayuda de 2,4 millones de euros, y las actuaciones en La Mota, financiadas con más de 3 millones de euros del plan de sostenibilidad turística en destino.

“Queda nuevamente patente la dejadez y la desidia, la incapacidad para gobernar y la falta de previsión de la señora alcaldesa, la alcaldesa más cara que ha tenido Benavente no solo por ser la que más cobra toda la provincia, sino porque tiene el récord ya de ser la alcaldesa que más subvenciones ha perdido en la ciudad. Y estos tres son solo tres ejemplos de este mes de diciembre, de estos días, pero tenemos ejemplos de esta falta de incapacidad, para gobernar y esta dejadez y esta improvisación de forma constante”, afirmó .

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Martín, ha advertido del endeudamiento municipal en 2026 pese a la subida del IBI un 17%. / J. A. G.

La secretaria general del PSOE benaventano y portavoz en el Ayuntamiento de Benavente, Patricia Martín, se refirió al error en los presupuestos que ha obligado a paralizarlos por segunda vez en lo que va de mandato. Martín recordó que ya en 2024 se produjo una paralización de las cuentas por errores en la consignación de una subvención de la Diputación de Zamora. "La primera ocurrió en el año 2024, unas cuentas que se aprobaron tarde y que se paralizaron porque se ve que el concejal de Hacienda, José Manuel Salvador, no se habla con el diputado de Hacienda, aunque es el mismo, y había presupuestado 15.000 euros de una subvención de la Diputación al Ayuntamiento que no le correspondía".

Ahora el problema se ha detectado en el anexo de personal, donde, según Martín, la alcaldesa Beatriz Asensio no figuraba con la retribución correcta y se detectaron errores en la consignación de plazas de agentes de policía y bomberos. Martín señaló que faltaban complementos y que la denominada “octava hora” no estaba recogida de forma homogénea. El grupo socialista propuso dejar el presupuesto sobre la mesa para rehacer el anexo y obtener una cifra cierta de gasto de personal, que se estima en torno a 7,5 millones de euros, aunque no está confirmado si será superior o inferior.

La portavoz subrayó que el concejal de Hacienda insistió en aprobar las cuentas pese a las deficiencias detectadas, lo que llevó incluso a la abstención del propio equipo de gobierno en su proyecto. Martín considera que esta situación refleja carencias en la planificación y en la gestión de los recursos humanos del Ayuntamiento, además de la ausencia de consenso con sindicatos y agentes sociales.

La exedil de Hacienda, ha advertido también de un incremento de la deuda municipal. El presupuesto contempla un préstamo de 1,4 millones de euros, mientras que la amortización prevista es de 700.000 euros, lo que supondría un aumento neto de la deuda. Martín recordó que en 2025 se produjo una subida del IBI del 17%, que permitió cuadrar las cuentas, y que en 2026 se prevé nuevamente sostener el presupuesto con mayores ingresos por participación en tributos del Estado y por sanciones de tráfico. Por ello ha calificado de incierto el anuncio de que, aunque esté presupuestado la concertación del préstamo, no se acudirá a su uso porque se utilizará el remanente de tesorería. "Es mentira", ha dicho.

Puerta del Noroeste

Patricia Martín se ha referido también al polígono Puerta del Noroeste. Este año, ha dicho, debía haberse recibido una aportación de 2,5 millones de euros de la Junta de Castilla y León, pero que finalmente se retrasó obligando a justificar 1,8 millones procedentes de 2023. Para 2026 está prevista la aportación de los 2,5 millones, aunque Martín advirtió que el proyecto acumula retrasos y que el Ayuntamiento ha solicitado un anticipo del 80% de las cantidades comprometidas por la Diputación de Zamora. Según indicó, existe riesgo de que las cantidades deban devolverse si no se cumplen los plazos y convenios establecidos.

Del mismo modo ha recordado que se trata de una inversión estratégica para la reindustrialización de Benavente y que el Ayuntamiento ha comprometido 3,3 millones de euros de fondos propios, a diferencia de otros polígonos industriales incluidos en planes de fomento territorial de la región financiados íntegramente por la Junta de Castilla y León. La portavoz socialista insistió en que el proyecto debe contar con financiación autonómica suficiente para garantizar su viabilidad y evitar que las arcas municipales soporten en solitario el coste y ha pedido a la alcaldesa que "tire de la manga al señor Mañueco, que en 2019 prometió más de millones de euros", para que trate a Benavente como al resto de municipios en lo que la Junta está invirtiendo fondos únicamente regionales.

Martín ha criticado que la Junta financie íntegramente los planes de fomento territorial de la región menos el de Benavente. / J. A. G.

"El Puerta del Noroeste no les gustaba en la oposición y tampoco en el gobierno. Y lejos de corregir esta situación, el equipo de PP-VOX ha optado por casi la parálisis, renunciando a impulsar este polígono, a negociar con otras administraciones, y a desarrollar una estrategia seria de captación empresarial. A día de la fecha no sabemos cuál es el modelo de comercialización para estas parcelas, con lo cual el resultado es claro: Benavente pierde competitividad frente a otras ciudades, Benavente pierde puestos de trabajo presentes y futuros y Benavente se frena en el crecimiento económico y agrava la despoblación", ha sentenciado.

Ha recordado también la portavoz socialista la situación del proyecto del depósito de La Mota, incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino para denunciar su situación inconclusa y la dos subvenciones de la Junta de Castilla y León por valor de 60.000 euros. Martín exigió acciones inmediatas para reactivar la actuación y garantizar su ejecución completa.

Finalmente, Martín abordó la situación de la sanidad en Benavente, destacando la falta de especialistas y las listas de espera en atención primaria. Ha señalado directamente a la alcaldesa, que reconocido públicamente estas carencias y ha afirmado mantiene contacto con el delegado territorial de la Junta en Zamora para trasladar las necesidades sanitarias. Sin embargo, Martín reclamó medidas concretas para reforzar la plantilla médica y reducir los tiempos de espera. "Yo no sé si ahora el ayuntamiento de Benavente y la señora alcaldesa se han convertido en el departamento de atención al paciente para hacer llegar y trasladar al delegado territorial y al presidente de la Junta las deficiencias sanitarias que tiene nuestra ciudad. Señora alcaldesa, lo que tiene que hacer es tirar de la manga al señor Mañueco para que ponga más especialistas en Benavente, para que las listas de espera no sean tan abundantes en Benavente y no decir que traslada las quejas de los benaventanos. No, no. La señora alcaldesa que se ha convertido en el departamento de atención al paciente cuando el Grupo Municipal Socialista lleva mociones al pleno de Benavente sobre sanidad, sobre las largas listas de espera de atención primaria, lo que hace el equipo de Gobierno PP y Vox es no apoyar la urgencia".