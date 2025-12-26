El ciclo navideño de cine de Fetiche ofrece cuatro estrenos hasta el día 6 en Benavente

Benavente acogerá estas vacaciones de Navidad un ciclo cinematográfico con cuatro estrenos organizado conjuntamente por Cineclub Fetiche y Multicines Benavente. Las proyecciones, que arrancaron este jueves se realizarán en las salas 1, 2, 3 y 4 del complejo multicines, con dos pases diarios a las 17.30 y 20.30 horas. La programación excluye los días 31 de diciembre y 5 de enero, en los que no habrá actividad.

El cartel promocional incluye cuatro títulos con distintos rangos de edad recomendada. La película de animación “Zootrópolis 2”, producida por Disney, está clasificada como apta para todos los públicos, lo que la convierte en una opción familiar para espectadores de cualquier edad. Se trata de la secuela del largometraje original, ambientado en un universo de animales antropomórficos.

La comedia “Todos los lados de la cama” figura con la calificación de “no recomendada para menores de 12 años”. El drama “Golpes” está clasificado como “no recomendada para menores de 16 años”. Por último, se proyectará “El Rey de Reyes”, una producción navideña anunciada como “una historia de Navidad contada por Charles Dickens”. Esta película, también es apta para todos los públicos.

La programación cinematográfica hasta el día 6. / C. F.

La iniciativa conjunta entre Cineclub Fetiche y Multicines Benavente refuerza la oferta cultural local durante el periodo festivo, con una programación que combina animación, comedia, drama y relato clásico.