Ayoó de Vidriales, un paisaje lunar devastado seis meses después del incendio que lo arrasó

Seis meses después del incendio que arrasó los montes de Ayoó de Vidriales, Congosta, Carracedo y Cubo de Benavente , un paisaje lunar completamente asolado sigue prevaleciendo en la zona pese a los trabajos de urgencia iniciados a mediados de octubre para tratar de sofrenar las terribles consecuencias de la deforestación.

La Empresa de Transformación Agraria (TRAGSA) ha recibido más de medio millón de euros a través de la Junta de Castilla y León para abordar los trabajos necesarios que minimicen los efectos del fuego. No hay un plazo para esta labor ingente, cuyo sostenimiento en el tiempo dependerá de lo que dure el dinero, según explican distintas fuentes. De no actuarse de urgencia, la situación de gran parte de las 6.000 hectáreas que ocupa el término municipal de Ayoó incluyendo sus pedáneos, podría ser irreversible. Empresas subcontratadas y cuadrillas comenzaron las labores de recuperación a mediados de octubre. Cesaron en los trabajos el pasado día 19 debido a las lluvias. No volverán a reanudarlos hasta el 7 de enero.

Durante el último mes y medio, la imagen del doloroso horizonte de laderas, vaguadas y caminos calcinados donde apenas se sostienen en pie y de forma distanciada y fantasmagórica árboles abrasados, pareciera haberse acentuado por la necesaria irrupción de maquinaria pesada. El paisaje se ha visto alterado por una salpicadura de motoniveladoras y cilindros, retroexcavadoras, topadoras (buldóceres), y cuadrillas de trabajadores afanadas en montar empalizadas usando la madera quemada para construir minipresas y taludes con los que contener o reducir la velocidad de las escorrentías.

Un buldócer avanza entre la zona devastada. | J. A. G.

En las zonas más profundas de los valles que se suceden en los montes de utilidad pública devastados por las llamas se acumula una densa sustancia negra y pegajosa de al menos una cuarta de grosor. El hollín y el carbono, productos de la combustión incompleta de la vegetación y la madera, constituyen un peligroso contaminante ambiental que puede acabar en regatos, cauces, lagunas y pozos por efecto de las lluvias y del arrastre de materiales contaminando el agua. Esta es una parte de las labores que se están afrontando desde que comenzaron los trabajos.

Centenares de hectáreas, antes pobladas de pino y roble, dibujan ahora un paisaje mondo, lirondo y tiznado. La maquinaria ha acuchillado las laderas de dos de los montes de utilidad pública de la zona arrasados, el 48 y el 50 en la numeración oficial, para crear montículos de terreno, badenes que contengan el arrastre de materiales tiznados hacia las zonas bajas, o que moderen su deslizamiento por efecto de la lluvia. Estos dos montes son algunos de los varios que aguardan a la realización de trabajos similares en centenares de hectáreas.

Una ladera dividida en taludes para contener el arrastre de hollín, una de las tareas acometidas has mediados de mes. / J. A. G.

Tragsa está actuando en los montes de utilidad pública del término, pero también en los caminos de acceso. A la apertura de zanjas, y la creación de fajas de tierra en faldas, y vertientes, se suman las actuaciones en las hondonadas, en las cañadas, en ramblas y torrenteras. Las brigadas de operarios cortan la madera quemada con las que empalizan pequeños tramos sujetándolos con tierra a modo de diques para frenar el derrame de hollín.

Durante el mes de octubre la Plataforma de Contratación Pública licitó algunos contratos de alquiler de maquinaria y servicios similares, aunque la mayor parte de los fondos de esta actuación se gestionan directamente por la empresa pública. La Administración regional ha licitado también trabajos y servicios relacionados con el derribo de algunas viviendas en Ayoó de Vidriales afectadas por el fuego de agosto.

Aspecto de una de las dos presas de la zona tras los fuegos de agosto. / J. A. G.

El Estado, a través de Ministerio de Transición Ecológica, ha encargado a Tragsa la limpieza de márgenes de arroyos y cauces, como es el caso de la Almucera. Estos trabajos se están llevando a cabo a través de la Confederación Hidrográfica del Duero.

La magnitud del incendio, que borró de la faz de estos montes poblados de jabalíes, venados y corzos, numerosas especies de aves, además de lobos, todo vestigio de vida animal y vegetal, es difícil de cuantificar. Algunos técnicos han explicado que las temperaturas alcanzadas son difíciles de imaginar visto el paisaje posterior tras el barrido de las llamas. El fuego pasó por estos montes haciéndolos desaparecer simplemente, explican.

El arroyo Almucera saneado por la empresa pública agraria por encargo del Estado. / J. A. G.

Los trabajos de urgencia que se están acometiendo en la zona tienen montes de utilidad pública pendientes en la lista de actuación en el ámbito de Carracedo, pedáneo de Ayoó. Entre tanto, la Junta ha sacado a licitación la madera de pino quemada. A diferencia del roble, que posee una gran capacidad de recuperación, los pinares quedaron arrasados y la madera inservible. Una empresa se adjudicó el lote de Ayoó por más de 300.000 euros. Otra, pujó por la subastada en Brime de Sog por algo más de 150.000 euros.

El paisaje del término municipal vidrialés más allá de las presas construidas en su día en Ayoó y Congosta es un páramo quemado que tardará mucho tiempo en sanar de las heridas que causó el infierno de fuego de este verano.