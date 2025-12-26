El acuerdo de la UE con Mercosur moviliza de nuevo al sector agrario de la comarca de Benavente

Paradores de Castrogonzalo ha vuelto a ser escenario de una concentración de agricultores ante la inminente firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Desde las diez de la mañana unos sesenta participantes con algunos tractores se han reunido en la zona para escenificar el desacuerdo del sector. El encuentro, desarrollado bajo un fuerte dispositivo de la USECIC de la Guardia Civil, ha transcurrido con normalidad. El objetivo de la concentración ha sido escenificar la protesta y unificar criterios de acción para los próximos días.

A las doce del mediodía, los manifestantes se han dirigido hacia Villanueva del Campo, donde han confluido también agricultores concentrados en Becilla de Valderaduey (Valladolid). La acción se enmarca en una serie de movilizaciones que se están produciendo en distintos puntos de Castilla y León, con tractoradas y cortes parciales de tráfico como forma de presión.

Las protestas contra el acuerdo UE–Mercosur se han extendido también a otras provincias de la comunidad, como Aranda de Duero (Burgos), Matallana de Valmadrigal (León), localidades de Segovia y San Esteban de Gormaz (Soria). Además, se han registrado movilizaciones en Navarra, Cantabria y Albacete, todas ellas con un mismo mensaje: el rechazo a un tratado que consideran perjudicial para el campo español.

El motivo central de las movilizaciones es la entrada de productos agroalimentarios procedentes de Sudamérica, con costes de producción más bajos y normativas ambientales, laborales y sanitarias menos exigentes. Los agricultores sostienen que esta situación generaría una competencia desleal, afectando a sectores clave como la carne, los cítricos y el aceite, y poniendo en riesgo la soberanía alimentaria europea.

La dimensión de las protestas trasciende el ámbito nacional. En Bruselas, más de 10.000 agricultores europeos —entre ellos unos 500 españoles— se manifestaron recientemente contra el acuerdo y los posibles recortes de la Política Agraria Común (PAC). La presión ejercida por el sector ha contribuido a frenar temporalmente la firma del tratado, aunque las organizaciones agrarias mantienen su calendario de movilizaciones.