Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ESPECIAL MULTIMEDIA | ¿Qué le interesa a los zamoranos?Obras en el Mercado de Abastos de ZamoraZamoranos que murieron en 2025Entrevista a Francisco Guarido, alcalde de ZamoraComprobar Lotería Navidad
instagramlinkedin

Sucesos

Una mujer de 87 años resulta herida en una colisión en Villabrázaro

El siniestro se produjo por la colisión de dos vehículos en la carretera nacional N-VI

La mujer de 87 años herida fue atendida por personal facultativo de Sacyl que envió un ambulancia a la zona.

La mujer de 87 años herida fue atendida por personal facultativo de Sacyl que envió un ambulancia a la zona. / J. A. G.

J. A. Gil

Benavente

Una mujer de 87 años resultó herida el miércoles en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 266 de la carretera N-VI, en el término municipal de Villabrázaro. El siniestro se produjo a las 19.18 horas según informó el Centro de Emergencias de Castilla y León.

El 112 reportó una colisión lateral entre dos turismos, lo que generó la necesidad de asistencia sanitaria inmediata. En el lugar se encontraban varios ocupantes, entre ellos una mujer de avanzada edad años que permanecía consciente tras el impacto.

La Guardia Civil de Tráfico solicitó apoyo sanitario para atender a la afectada, activando el protocolo de emergencias. El 112 dio aviso a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que desplazó una ambulancia hasta el punto del accidente para la atención de la mujer. La ambulancia enviada por Sacyl se encargó de asistir a la víctima en el mismo lugar del siniestro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar Polígono, de Benavente, vende el tercer premio de la Lotería de Navidad por segundo año consecutivo
  2. La Bañeza 'riega' Benavente con al menos 12 millones de euros del Gordo
  3. Confirmado el desahucio de un local de Pobladura del Valle por impago del alquiler
  4. Este bar de Quiruelas de Vidriales que ha vendido el tercer premio (90.693) ya dio El Gordo en 2018
  5. Santa María de la Vega celebra su centenario con homenaje a la unión del pueblo
  6. Patrullas de vecinos en San Cristóbal para combatir a los cacos
  7. El Páramo Bajo de León y la comarca de Benavente afrontarán una tarifa de agua de 121 euros por hectárea y un canon de 25 euros en 2026
  8. Prisión preventiva para un pasajero de viaje compartido en Quintanilla de Urz con estupefacientes

Una mujer de 87 años resulta herida en una colisión en Villabrázaro

Una mujer de 87 años resulta herida en una colisión en Villabrázaro

La celebración de la Nochebuena culmina en Benavente con una pelea y un detenido

Nueve zamoranos que nos han dejado en 2025

Nueve zamoranos que nos han dejado en 2025

Prisión preventiva para un pasajero de viaje compartido en Quintanilla de Urz con estupefacientes

Prisión preventiva para un pasajero de viaje compartido en Quintanilla de Urz con estupefacientes

Beatriz Asensio, alcaldesa de Benavente: "El desarrollo del Puerta del Noroeste va a definir nuestro futuro inmediato"

Beatriz Asensio, alcaldesa de Benavente: "El desarrollo del Puerta del Noroeste va a definir nuestro futuro inmediato"

Una mujer de 58 años, herida tras un atropello en el Polígono Industrial Benavente II

Una mujer de 58 años, herida tras un atropello en el Polígono Industrial Benavente II

El coro juvenil de la Escuela Duquesa Pimentel de Benavente pone voz a la Navidad en la televisión de Castilla y León

El coro juvenil de la Escuela Duquesa Pimentel de Benavente pone voz a la Navidad en la televisión de Castilla y León

Certamen Internacional de Bandas de Música de Benavente: novena edición y 7.000 euros en premios

Certamen Internacional de Bandas de Música de Benavente: novena edición y 7.000 euros en premios
Tracking Pixel Contents