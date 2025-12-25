Una mujer de 87 años resulta herida en una colisión en Villabrázaro

Una mujer de 87 años resultó herida el miércoles en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 266 de la carretera N-VI, en el término municipal de Villabrázaro. El siniestro se produjo a las 19.18 horas según informó el Centro de Emergencias de Castilla y León.

El 112 reportó una colisión lateral entre dos turismos, lo que generó la necesidad de asistencia sanitaria inmediata. En el lugar se encontraban varios ocupantes, entre ellos una mujer de avanzada edad años que permanecía consciente tras el impacto.

La Guardia Civil de Tráfico solicitó apoyo sanitario para atender a la afectada, activando el protocolo de emergencias. El 112 dio aviso a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que desplazó una ambulancia hasta el punto del accidente para la atención de la mujer. La ambulancia enviada por Sacyl se encargó de asistir a la víctima en el mismo lugar del siniestro.