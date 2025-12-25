Sucesos
La celebración de la Nochebuena culmina en Benavente con una pelea y un detenido
El suceso se produjo en la calle los Carros tras amanecer y movilizó cinco patrullas de Guardia Civil y Policía Local
La celebración de la Nochebuena culminó a primera hora del día de Navidad con un altercado en la calle de los Carros que se saldó con un detenido. El suceso se produjo a las 8.45 horas en las proximidades de una discoteca y movilizó a varias patrullas de las fuerzas de seguridad estatal y local. Según testigos presenciales, el suceso se originó tras un enfrentamiento entre dos personas de nacionalidad hondureña y colombiana.
El conflicto tendría su origen en hechos ocurridos días atrás, cuando el segundo de los dos implicados, al volante de su vehículo, habría estado a punto de atropellar a familiares de un hondureño. Este antecedente habría motivado el enfrentamiento entre ambos ocurrido ayer por la mañana. En ese momento, el hondureño se dirigió hacia el colombiano y, según testigos presenciales, lo agredió en plena calle.
Hasta el lugar acudieron dos patrullas de la Guardia Civil y tres de la Policía Local de Benavente, que intervinieron para separar a los implicados y restablecer el orden. Tras la actuación policial, la Guardia Civil procedió a la detención del hondureño, trasladándolo a dependencias oficiales para la instrucción de diligencias.
Los testigos consultados confirmaron que la agresión fue directa y vinculada al incidente de tráfico previo, sin que mediara discusión prolongada. La rápida intervención de las fuerzas de seguridad evitó que el enfrentamiento tuviera mayores consecuencias.
- El bar Polígono, de Benavente, vende el tercer premio de la Lotería de Navidad por segundo año consecutivo
- La Bañeza 'riega' Benavente con al menos 12 millones de euros del Gordo
- Confirmado el desahucio de un local de Pobladura del Valle por impago del alquiler
- Este bar de Quiruelas de Vidriales que ha vendido el tercer premio (90.693) ya dio El Gordo en 2018
- Santa María de la Vega celebra su centenario con homenaje a la unión del pueblo
- Patrullas de vecinos en San Cristóbal para combatir a los cacos
- El Páramo Bajo de León y la comarca de Benavente afrontarán una tarifa de agua de 121 euros por hectárea y un canon de 25 euros en 2026
- Prisión preventiva para un pasajero de viaje compartido en Quintanilla de Urz con estupefacientes