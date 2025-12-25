La celebración de la Nochebuena culmina en Benavente con una pelea y un detenido

La celebración de la Nochebuena culminó a primera hora del día de Navidad con un altercado en la calle de los Carros que se saldó con un detenido. El suceso se produjo a las 8.45 horas en las proximidades de una discoteca y movilizó a varias patrullas de las fuerzas de seguridad estatal y local. Según testigos presenciales, el suceso se originó tras un enfrentamiento entre dos personas de nacionalidad hondureña y colombiana.

El conflicto tendría su origen en hechos ocurridos días atrás, cuando el segundo de los dos implicados, al volante de su vehículo, habría estado a punto de atropellar a familiares de un hondureño. Este antecedente habría motivado el enfrentamiento entre ambos ocurrido ayer por la mañana. En ese momento, el hondureño se dirigió hacia el colombiano y, según testigos presenciales, lo agredió en plena calle.

Hasta el lugar acudieron dos patrullas de la Guardia Civil y tres de la Policía Local de Benavente, que intervinieron para separar a los implicados y restablecer el orden. Tras la actuación policial, la Guardia Civil procedió a la detención del hondureño, trasladándolo a dependencias oficiales para la instrucción de diligencias.

Los testigos consultados confirmaron que la agresión fue directa y vinculada al incidente de tráfico previo, sin que mediara discusión prolongada. La rápida intervención de las fuerzas de seguridad evitó que el enfrentamiento tuviera mayores consecuencias.