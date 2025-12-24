Prisión preventiva para un pasajero de viaje compartido en Quintanilla de Urz con estupefacientes

La Guardia Civil ha procedido a la identificación y posterior detención de un varón de 22 años de edad como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. El arrestado fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Benavente, que en la mañana de este miércoles decretó su ingreso en prisión preventiva tras valorar las diligencias y los objetos incautados.

La actuación se inició en la tarde del lunes, cuando un conductor que utilizaba una plataforma de viajes compartidos alertó desde el área de servicio de Quintanilla de Urz de que uno de sus pasajeros presentaba un comportamiento extraño y aparentemente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia. El conductor explicó que había recogido a cuatro personas —dos hombres y dos mujeres— a través de la aplicación, pero que uno de ellos se había identificado de manera fraudulenta utilizando un nombre distinto al real.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de seguridad ciudadana del Puesto Principal de Benavente. Tras realizar las gestiones pertinentes, los agentes identificaron al joven y localizaron entre sus pertenencias diferentes estupefacientes. Las sustancias halladas fueron verificadas mediante reactivos, arrojando resultado positivo en varios casos. Entre ellas se encontraron pastillas de éxtasis, ketamina, Tusi (mezcla de ketamina con MDMA), metanfetamina y un bote que, según el propio detenido, contenía mescalina.

Una vez confirmada la naturaleza de lo intervenido, se procedió a la detención del joven, de nacionalidad colombiana y con domicilio en Ourense. Los agentes instruyeron las diligencias correspondientes y pusieron a disposición judicial tanto al detenido como las sustancias incautadas y el resto de objetos intervenidos. El Juzgado de Benavente decretó la intervención de los estupefacientes y el ingreso en prisión preventiva del inculpado, al considerar la gravedad de los hechos y la cantidad de sustancias encontradas.