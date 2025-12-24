Beatriz Asensio, alcaldesa de Benavente: "El desarrollo del Puerta del Noroeste va a definir nuestro futuro inmediato"

¿Cuál considera que ha sido el principal logro de su equipo este 2025?

Quizás el impulso de muchas de las obras que hasta el momento estaban pendientes de trámites y que, con el trabajo que hemos realizado, han podido salir adelante. Uno de los logros es, sin duda, el inicio de las obras del Puerta del Noroeste, porque cuando comienzan las obras es cuando se materializa lo que es todo el proceso anterior, es el culmen de todo este largo camino. Yo sigo siendo crítica en cuanto a la forma de conceptuación del inicio del Puerta del Noroeste. Creo que si se hubiera planteado de otra forma el polígono ya seguramente estaría hecho.

¿De qué modo?

Nosotros tuvimos que impulsar el proyecto tal y como estaba. Y ahora también tenemos que continuar evidentemente con la ejecución de esa obra. Por supuesto que, en sí mismo, lo que es la finalidad de la creación de un polígono industrial de Logística y de Transporte es muy bueno para Benavente. Pero, como he dicho en otras ocasiones y sigo criticando, que el camino quizás hubiera sido más rápido de otra forma.

¿A través de la gestión de la Junta o de qué modo?

Sí, porque de hecho se ofreció en su día esa posibilidad. Se descartó por completo por el anterior equipo de Gobierno y estamos teniendo ejemplos de polígonos industriales que están ya en funcionamiento. Es el caso de la zona de León, donde algunos que ya están en funcionamiento, y luego el más cercano que es el de Monfarracinos, que vemos que ya también en tiempo récord se están formalizando y realizando obras, incluso ampliaciones. Se tenía que haber valorado esa posibilidad y era la opción que, muchos de los expertos en la materia nos dicen, hubiera sido la más conveniente.

Este año en materia de empleo estamos viendo la pérdida de puestos de trabajo en polígonos industriales cercanos a Benavente como el de Villabrázaro. Losán con todos los problemas económicos que tiene y la paralización de la fábrica de Latem Aluminium. ¿El Puerta del Noroeste es clave en esta materia para Benavente?

Puede serlo. Es verdad que a nosotros todo lo que está pasando en esas otras fábricas nos perjudica también directamente en el sentido de que mucha de la gente que trabaja allí son empadronados o viven en Benavente. A nosotros evidentemente todo lo que sea beneficio para la comarca nos repercute de forma directa, y lo contrario también. Como contrapunto, el Puerta del Noroeste puede ser ese pistoletazo de salida también para una mejora del empleo, sobre todo teniendo en cuenta que las empresas que se asienten van a necesitar mano de obra de diferentes tipos. De ahí que sea tan importante también el impulso en materia de vivienda, porque necesitan después encontrar vivienda aquí para poder establecerse.

En materia de vivienda se ha dado el paso ya para poner en marcha la creación de vivienda pública. ¿Se valora además de la compra la posibilidad del alquiler?

Sí que se ha dado este paso importante para la construcción de vivienda pública en un terreno en el que ya se había empezado a trabajar hace años. Vamos a continuar explorando otras fórmulas también para tener suelo disponible para poder construir más vivienda pública. Este es el comienzo de la construcción, pero estamos ya con otras fórmulas. En principio es también el comienzo del estudio y se están buscando otras ubicaciones posibles para construir más viviendas en Benavente. Se estudiarían las opciones, pero en principio valoramos las de la compra. Según vaya cambiando la demanda del sector, pues así se estudiarán esas otras posibilidades.

Se están ampliando las opciones formativas para que los jóvenes tengan nuevas oportunidades

Este año se ha producido un aumento del censo con 17.617 personas empadronadas y un 10% de población extranjera. ¿Cuál es la línea política municipal para garantizar a integración de esta población?

Tenemos algunas líneas desde el ámbito de Bienestar Social. En concreto, la más importante quizás son las aulas donde se enseña español, que están funcionando muy bien y se continúa apostando por ellas. Creemos que la integración es importante desde los propios colegios. Es algo que, cuando tenemos las visitas a los colegios, nos plantean esas necesidades y les ofrecemos la asistencia a esas clases de español para que se informe a las familias.

Frente al desafío demográfico del medio rural, ¿qué estrategias sigue el Ayuntamiento para atraer y retener a población joven?

Lo cierto es que en materia de despoblación las cifras en la comarca no son muy esperanzadoras. Benavente sigue manteniéndose, precisamente en parte por ese porcentaje de población extranjera y también porque es un municipio que tiene más servicios. Pero tenemos que seguir intentando generar esas esperanzas y en el ámbito educativo, sigue siendo importantísimo el hecho de que haya líneas de Formación Profesional con salida profesional en la zona para que los jóvenes que quieran quedarse en Benavente tengan otras posibilidades de futuro. Se ha ampliado la oferta educativa por parte de los institutos, siempre apoyamos las demandas de los centros y desde el Ayuntamiento se pide a la Junta que se amplíen esos ciclos formativos que solicitan.

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio. / E. P.

Acaban de presentar el nuevo presupuesto. ¿Qué criterio sigue el equipo de Gobierno para decidir entre necesidades básicas y grandes proyectos?

Tenemos que ser austeros, pero eso no implica recortar. Lo que tenemos que intentar es cubrir todas las necesidades o todos los servicios que estamos obligados a prestar. Y para ello hay que ser realistas y no inflar los presupuestos en ingresos cuando sabemos que no vamos a percibirlos. Y saber que con esos ingresos tenemos que asumir una serie de gastos y aquellos que sean más superfluos intentar reducirlos para centrarnos en las necesidades básicas. Pero hay que combinarlo con grandes proyectos, tenemos que generar también esperanza e ilusión en la población y tener unas infraestructuras deportivas o culturales, por ejemplo, en condiciones. Creo que hay que conjugar ambos aspectos y que también siempre en el área de inversiones tienes que presentar proyectos importantes que generen esa ilusión.

Las previsiones son que se van a cumplir los plazos de las obras que tienen subvención

Habla de servicios básicos y sabe que este año ha habido quejas de vecinos por la falta de limpieza en la ciudad. ¿Cree que es un servicio que puede mejorar?

Sí, la verdad que siempre lo digo y lo mantengo, creo que las quejas ciudadanas pues evidentemente tienen su sentido, tienen su razón y que se puede mejorar. Es muy difícil tener una ciudad impecable porque hay que conjugar ese servicio de limpieza con el día a día de la vida en la ciudad. Se intenta reforzar y lo hemos hecho en determinados ámbitos, por ejemplo, atendiendo demandas comerciales no solo en la zona centro sino en otras zonas, también hemos atendido la limpieza de los propios solares municipales, porque creo que tenemos que dar ejemplo. En la limpieza de solares hacemos hincapié todo el año porque los expedientes para que se cumpla la limpieza de estas zonas son largos y laboriosos.

De servicios básicos también hay quejas vecinales por la situación sanitaria en Benavente, algo que no es competencia directa del Ayuntamiento. Pero, ¿se puede hacer algo para intermediar ante la Junta y pedir que servicios como los del Centro de Especialidades no abandonen Benavente?

Nosotros siempre trasladamos todas las quejas, todas las que me llegan en cualquier materia, y sobre todo, entiendo que en la materia de Sanidad es especialmente sensible, por lo que nos puede tocar a cada uno de nosotros. Siempre las quejas las trasladamos porque entendemos que evidentemente hay que hacer algo. Y desde la Junta están poniendo de su parte. El problema, ya lo he dicho más veces y sé que por sensibilidad con todo lo que tiene que ver con el servicio sanitario quizás son más difíciles de entender los argumentos que dan para esas listas de espera, pero hay una falta clara de especialistas y es de ahí donde radica el problema. Nosotros siempre cualquier queja que se pone en el Ayuntamiento, cuando no es tema nuestro, lo trasladamos al competente para que tengan conocimiento de la existencia de esos asuntos.

Más que las listas de espera , me refería a que no se están dando servicios en el Centro de Especialidades que antes sí se daban. ¿Hasta cuándo va a ser así? ¿Se va a seguir desmantelando el Centro de Especialidades y desde la Administración municipal no se puede insistir de algún modo en la necesidad de estos servicios?

Sí, nosotros seguimos insistiendo en ello, de eso no hay duda, pero una vez que no es una tema de nuestra competencia, la administración competente es la que determina si es posible o no atendiendo a la carencia de especialistas en algunas áreas.

De cara a 2026, ¿qué decisiones claves cree que definirán el futuro inmediato de Benavente y por qué?

Es muy redundante y siempre hablamos del Puerta del Noreste, de los Planes de Sostenibilidad y del Pirep, pero es que yo creo que son los tres puntales de inversiones más importantes ahora mismo para Benavente. Mientras no se finalicen van a estar siempre ahí pendientes de que ejecutemos otros proyectos con nuestros fondos, de que cumplamos con las subvenciones que tenemos que justificar en plazo, en tiempo, en forma. Yo creo que realmente ahora mismo, por el volumen de recursos que mueven las tres inversiones, son las más fuertes y potentes y es lo que definiría realmente el año 2026. Hay que culminar las mismas, las tres obras grandes, la Mota, el Mercado de Abastos y Puerta del Noroeste

¿Se van a cumplir los plazos?

Sí, la previsión es que se cumplan los plazos. De momento van avanzando en buenos términos y en el tema de obras nunca sabes cómo acaban, puesto que dependen de muchas circunstancias: de la propia empresa contratista, de si es al aire libre, de las condiciones meteorológicas, de cuestiones que van surgiendo según se ejecuta la obra... de muchos condicionantes que hay veces que implican que no se llegue a tiempo. Ahora lo que sí que me transmiten es que en el día a día de estas tres obras se van cumpliendo plazos.

¿Cómo valora el grado de diálogo con los grupos municipales de la oposición?

Yo, para empezar, estoy abierta siempre a cualquier diálogo. Lo he dicho y he insistido, mi despacho está siempre con la puerta abierta. Bueno, salvo que esté hablando por teléfono.

¿No existe ese diálogo?

Yo estoy abierta a cualquier diálogo y, de hecho, yo creo que soy una persona, o así me considero, dialogante y no le quito a nadie la posibilidad de que me pueda transmitir cualquier tipo de solicitud. Desde el equipo de Gobierno de Benavente creo que la transparencia ha sido nuestra máxima.

¿Quiere dar algún mensaje para los lectores para el próximo año?

Sobre todo, desearles un feliz año 2026. Hoy más que nunca puedo transmitir que lo más importante es la salud. Yo estuve a punto de morir el 26 de julio de este año , creo que la vida me dio otra segunda oportunidad y no he tenido la fortuna de que me toque la lotería, por lo que lo más importante es la salud para 2026.