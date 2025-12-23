Una mujer de 58 años, herida tras un atropello en el Polígono Industrial Benavente II

Después de la alegría generalizada que supuso la caída de 'El Gordo' de la Lotería de Navidad en casa de muchos benaventenos, la tranquilidad en sus calles no ha tardado en torcerse debido a un nuevo accidente. En esta ocasión, el suceso día ha tenido como protagonista el cruce donde confluyen las calles Miguel Delibes y Calvario, donde se ha producido el atropello de un turismo a un peatón. Según han informado fuentes del 112 Castilla y León, la colisión se produjo en torno a las 14:02 horas, cuando varios usuarios de esta vía han informado de lo ocurrido en este punto, dentro del Polígono Industrial Benavente II.

Una vez recibida la alerta en el centro de operaciones del servicio 112 Castilla y León, se ha notificado el accidente a la Policía Local de Benavente, a a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. Desplazados hasta el lugar, se ha confirmado que una mujer de 58 años requería asistencia sanitaria debido a los dolores que sufría como consecuencia del atropello. Asimismo, se ha confirmado también que la herida no ha perdido la consciencia en ningún momento. Hasta ahora, se desconocen las causas de este accidente que ha sobresaltado a los habitantes de la segunda ciudad de la provincia.