Una mujer de 58 años, herida tras un atropello en el Polígono Industrial Benavente II
Los servicios de emergencia se han desplazado hasta el lugar donde se ha producido el incidente a las 14:02 horas
Después de la alegría generalizada que supuso la caída de 'El Gordo' de la Lotería de Navidad en casa de muchos benaventenos, la tranquilidad en sus calles no ha tardado en torcerse debido a un nuevo accidente. En esta ocasión, el suceso día ha tenido como protagonista el cruce donde confluyen las calles Miguel Delibes y Calvario, donde se ha producido el atropello de un turismo a un peatón. Según han informado fuentes del 112 Castilla y León, la colisión se produjo en torno a las 14:02 horas, cuando varios usuarios de esta vía han informado de lo ocurrido en este punto, dentro del Polígono Industrial Benavente II.
Una vez recibida la alerta en el centro de operaciones del servicio 112 Castilla y León, se ha notificado el accidente a la Policía Local de Benavente, a a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. Desplazados hasta el lugar, se ha confirmado que una mujer de 58 años requería asistencia sanitaria debido a los dolores que sufría como consecuencia del atropello. Asimismo, se ha confirmado también que la herida no ha perdido la consciencia en ningún momento. Hasta ahora, se desconocen las causas de este accidente que ha sobresaltado a los habitantes de la segunda ciudad de la provincia.
- El bar Polígono, de Benavente, vende el tercer premio de la Lotería de Navidad por segundo año consecutivo
- La Bañeza 'riega' Benavente con al menos 12 millones de euros del Gordo
- Del 'banco malo' a CASA47: 25 viviendas unifamiliares de Benavente, incluidas entre los activos para alquiler asequible
- Confirmado el desahucio de un local de Pobladura del Valle por impago del alquiler
- Este bar de Quiruelas de Vidriales que ha vendido el tercer premio (90.693) ya dio El Gordo en 2018
- Santa María de la Vega celebra su centenario con homenaje a la unión del pueblo
- Los altercados en la zona de ocio de Benavente 'son hechos aislados
- Patrullas de vecinos en San Cristóbal para combatir a los cacos