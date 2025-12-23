El coro juvenil de la Escuela Duquesa Pimentel de Benavente pone voz a la Navidad en la televisión de Castilla y León

El coro juvenil de la Escuela de Música Duquesa Pimentel de Benavente, dirigido por la profesora Susana Barrientos Rodrigues, ha sido seleccionado por la Televisión de Castilla y León para representar a la provincia de Zamora en el especial navideño Feliz Noche de Paz, que se emitirá este miércoles, Nochebuena, a las 21.15 horas en la televisión autonómica.

Bajo la dirección de la profesora de Canto de la Escuela, la formación está integrada por 25 jóvenes coralistas, alumnos del centro, con edades comprendidas entre los 8 y los 17 años. "Su participación en este programa supone un reconocimiento al trabajo pedagógico y artístico que se desarrolla en la Escuela de Música, así como al compromiso y la ilusión de sus integrantes", ha explicado la Escuela en una nota de prensa.

La presencia del coro juvenil en este especial televisivo ofrece, además, "una valiosa proyección para la ciudad de Benavente y para la música coral infantil y juvenil de la provincia, en un programa que celebra la Navidad a través de la música y la tradición".