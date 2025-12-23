Certamen Internacional de Bandas de Música de Benavente: novena edición y 7.000 euros en premios

El Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Benavente alcanza en 2026 su novena edición y volverá a convertir la Plaza Mayor en escenario de referencia para las formaciones participantes los días 3, 4 y 5 de julio.

El Ayuntamiento de Benavente, a través de la Concejalía de Cultura, ha presentado esta nueva edición dando a conocer las principales fechas y condiciones de participación del certamen. El periodo de inscripción para el certamen de 2026 comenzará el 31 de diciembre, coincidiendo con la publicación de las bases en la página web del Ayuntamiento (www.benavente.es), y permanecerá abierto hasta el 25 de febrero, siguiendo el calendario habitual de la organización.

Las bases del certamen establecerán una única sección en la que las bandas participantes podrán estar formadas por un máximo de 70 músicos, fijando así el marco de participación para las formaciones interesadas en concurrir a esta nueva edición.

Premios

El 2 de marzo se hará pública la lista definitiva de bandas seleccionadas para tomar parte en el certamen, una convocatoria que contempla un reparto total de 7.000 euros en premios para las tres primeras clasificadas, además de reconocimientos individuales para director y solista.

Los tres primeros premios estarán dotados con 4.000, 2.000 y 1.000 euros respectivamente, cantidades que se asignarán a las bandas según su clasificación final, de acuerdo con la valoración que realice el jurado previsto en las bases de participación.

Junto a los premios colectivos, el certamen contempla un galardón al Mejor Director, dotado con 300 euros, diploma y trofeo, y otro reconocimiento al Mejor Solista, que contará con una dotación económica de 200 euros y diploma, configurando así un cuadro de premios que distingue tanto el trabajo de conjunto como el desempeño individual.

Las bandas participantes dispondrán además de una ayuda de desplazamiento de 500 euros, destinada a facilitar su viaje hasta Benavente y a compensar parcialmente los gastos derivados de su participación en esta novena edición.

El certamen cuenta con el apoyo de entidades como la Diputación de Zamora y Caja Rural de Zamora, que respaldan la continuidad de esta convocatoria organizada por el Ayuntamiento de Benavente y vinculada a la Banda de Música ‘Maestro Lupi’.

Esta novena edición sigue la senda de consolidación de una cita que se ha integrado en el calendario de actividades musicales, contribuyendo a que Benavente figure como sede de un encuentro estable de bandas de música en el ámbito nacional.

La presentación de la IX edición del Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Benavente ha tenido lugar Administrativo El Ferial, dentro de la programación cultural municipal. En la comparecencia han intervenido la concejala de Cultura, Mercedes Benítez, acompañada por los organizadores del certamen, José López y Nuria Gutiérrez, así como por el diputado provincial, José Manuel Salvador, y el representante de Caja Rural, Primitivo Santos.