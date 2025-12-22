El Páramo Bajo de León y la comarca de Benavente afrontarán una tarifa de agua de 121 euros por hectárea y un canon de 25 euros en 2026

La Confederación Hidrográfica del Duero ha cifrado la tarifa del agua en el Páramo Bajo de León y del norte de la comarca de Benavente en 121,05 euros por hectárea, según un comunicado en el que responde a las manifestaciones realizadas por representantes de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo de León y Zamora en relación con el incremento, que la CC RR elevan la subida hasta un 173%.

El organismo ha precisado el alcance de las medidas adoptadas y el contexto económico que justifica la actualización de los costes en respuesta a las afirmaciones de los regantes, según explica en la nota oficial. Así, desde el año 2022, la participación institucional entre la Confederación y la Comunidad de Regantes ha sido constante, mantiene. Se han mantenido reuniones periódicas, incluidas visitas recientes a las oficinas del organismo, en las que participaron representantes de la comunidad y de asociaciones de regantes. Además, durante 2025 se celebraron dos juntas de explotación en el sistema Esla, con presencia activa de la comunidad, que también cuenta con representación en la Comisión de Desembalse.

El incremento de los costes de inversión y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas ha obligado a repercutir estos gastos en todas las comunidades de regantes mediante el canon de regulación y la tarifa de utilización del agua. En el caso del Páramo Bajo, el aumento registrado entre 2023 y 2024 responde a la necesidad de incluir íntegramente los gastos energéticos y de mantenimiento de la estación de bombeo, en cumplimiento de la normativa vigente.

Canon de regulación

Tras el proceso de información pública y análisis de alegaciones, se ha aprobado para 2026 una tarifa de utilización del agua de 121,05 euros por hectárea en el canal del Páramo Bajo, a la que se suma un canon de regulación de 25,18 euros por hectárea correspondiente al tramo del río Esla, sostiene el organismo de cuenca. Estos valores están disponibles en el Boletín Oficial del Estado y en la página web de la Confederación, donde se constata que existen tarifas similares o superiores en otros sistemas de riego de la cuenca, especialmente en aquellos que cuentan con estaciones de bombeo comparables.

“El criterio aplicado desde 1995 permitió que la comunidad se beneficiara de una exención en los costes energéticos y de mantenimiento de la elevación eléctrica durante más de 25 años, con un ahorro acumulado superior a cincuenta millones de euros. Sin embargo, la Confederación recuerda que la no inclusión de estos costes no genera un derecho adquirido a la exención, ya que los beneficios fiscales solo pueden establecerse por ley, según lo dispuesto en la Constitución”. La jurisprudencia confirma que la Administración no queda vinculada por precedentes administrativos contrarios a derecho, circunstancia avalada por resoluciones recientes de órganos económico-administrativos regionales, dice la nota.

Para limitar el impacto económico, la Confederación ha puesto en marcha diversas medidas, señala la CHD. Entre ellas, la implantación del denominado “sifón energético”, que compensa el coste de la energía consumida en la estación de bombeo con la energía producida en la central de Sahechores, logrando una reducción aproximada del 30 % en el coste energético. Asimismo, se remitió una propuesta para la adquisición de energía mediante un sistema indexado a mercado, en sustitución del modelo de compra centralizada, con el objetivo de reducir la tarifa repercutida. También se prevé la redacción de un proyecto de planta solar fotovoltaica y equipos de eficiencia energética en la estación elevadora de Villalobar, y se trabaja en un borrador de acuerdo de encomienda de gestión que permitiría a la comunidad asumir directamente la explotación y mantenimiento de las infraestructuras.

Finalmente, la Confederación aclara que no existe ninguna planificación ni actuación destinada a desviar mayores recursos hídricos hacia otros sistemas de la cuenca, como el Carrión o el Canal de Castilla, en detrimento del Páramo Bajo.