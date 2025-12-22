Papá Noel llega a Benavente en carroza acompañado de gnomos en triciclo, elfos danzantes y personajes de Disney

La tradicional cabalgata de Papá Noel ha recorrido esta noche las principales calles del centro urbano. La comitiva ha partido desde la Avenida de los Maragatos, continuando por la calle de los Herreros, plaza de Santa María, calle Doctor García Muñoz y plaza Juan Carlos I, hasta alcanzar su destino final en la caseta de la Mota, junto al Centro Cultural Soledad González.

El desfile ha estado encabezado por un tren navideño al que seguían personajes de Disney como Mickey Mouse y Minnie, los populares Minions y el personaje animado Bob Esponja.

A lo largo del trayecto, un grupo de elfos ha acompañado la marcha con coreografías sincronizadas, mientras que varios gnomos han recorrido el itinerario en pequeños triciclos, repartiendo caramelos. Papá Noel, en la única carroza del desfile y acompañado por un grupo de niños vestidos con trajes de elfos, ha protagonizado la parte principal de la cabalgata.

La cabalgata ha culminado en la caseta de madera instalada en la zona de la Mota, donde Papá Noel ha recibido personalmente a los menores que se acercaban a entregarle sus peticiones navideñas. La actividad ha estado abierta a la participación infantil mediante inscripción previa en la Oficina de Turismo, destinada a niños a partir de seis años.