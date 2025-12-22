'El Gordo', muy cerca de Benavente, palia el dolor del incendio de Molezuelas de la Carballeda
El 79.432 roza la provincia de Zamora
El primer premio del sorteo de la Lotería de Navidad 2025 ha esquivado la provincia de Zamora, pero la roza. La mayor parte de 'El Gordo', el número 79.432, ha caído en La Bañeza, a apenas 20 kilómetros del límite con la provincia de Zamora, muy muy cerca de Benavente.
La Administración nº 1 de esta localidad leonesa, ubicada en la plaza Obispo Alcolea, ha vendido la mayor parte del Gordo, nada menos que 117 series. La suerte ha regado al municipio bañezano con la friolera de 468 millones de euros este 22 de diciembre. ¿Habrá algún benaventano entre los agraciados?
Pero la suerte no solo ha tocado a La Bañeza. Este es el año de la provincia de León, 'El Gordo' ha dejado también 50 series premiadas en Villablino. La capital de la montaña leonesa ha sido agraciada con unos 200 millones de euros. Lo décimos del número premiado se han vendido en este caso en la Administración nº 2, ubicada en la Avenida de la Constitución nº 20.
Tanto La Bañeza como Villablino están en las zonas devastadas por los fatídicos incendios del último verano. Hasta La Bañeza llegó el mayor de los fuegos, que comenzó en la localidad zamorana de Molezuelas de la Carballeda el 10 de agosto y se cobró dos vidas en la zona de La Bañeza tras arrasar más de 37.000 hectáreas de ambas provincias.
La comarca de Laciana, donde se ubica Villablino, también vivió varios incendios el pasado mes de agosto que quemaron cientos de hectáreas y obligaron a evacuar varios pueblos.
Un tercer municipio leonés se llevó parte de este premio Gordo de 2025, La Pola de Gordón, donde se han vendido 15 series más (60 millones de euros en premios) en la administración nº2, ubicada en Avenida de la Constitución, 102.
Por último, Madrid se ha llevado un pellizco de este primer premio, con 16 series vendidas en el distrito de Ciudad Lineal, en una administración ubicada en en número 8 de la calle Ricardo Ortiz.
- Nueva pelea en la zona de pubs de Benavente: la gresca se saldó con un detenido
- Del 'banco malo' a CASA47: 25 viviendas unifamiliares de Benavente, incluidas entre los activos para alquiler asequible
- Confirmado el desahucio de un local de Pobladura del Valle por impago del alquiler
- El Ayuntamiento de Benavente superó en agosto el límite de pago de horas extras fijadas por el Pleno
- Patrullas de vecinos en San Cristóbal para combatir a los cacos
- Susto en Castrogonzalo: arde el depósito de suero de una fábrica de quesos
- La Diputación acondiciona el acceso a la zona recreativa de Santibáñez de Tera
- El futuro de LatemAluminium en Villabrázaro, pendiente del Juzgado de lo Mercantil de Oviedo