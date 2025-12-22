El escritor Igor Vico presenta sus novelas de ficción el día 30 en San Cristóbal de Entreviñas

El escritor vizcaíno Igor G. Vico, ganador del I Premio de RelatosCortos Feria del Libro de Benavente, presentará el martes 30 de diciembre en San Cristóbal de Entreviñas sus novelas de ficción: ‘La niña de sienes plateadas’ (Literarte, 2021), ‘La experiencia Diamond’ (Libros Indie, 2022) y ‘Trato hecho’ (2024).

El lugar de la presentación será el Centro de Día de San Cristóbal de Entreviñas, a partir de las 19.00 horas.

‘Trato hecho’, su última novela, es una historia desenfrenada de acción y suspense que se desarrolla en varios escenarios. El autor utilizó ciudades reales pero las transforó con el objetivo de dar más fuerza al relato. Este año participa en la antología histórica ‘Santurtzi: Un viaje de nuevesiglos’ con el relato ‘Una historia de fantasmas’, de temática de terror victoriano.