Errores en el anexo de personal paralizan la aprobación del presupuesto municipal de Benavente

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Benavente para el ejercicio 2026 ha quedado sobre la mesa tras la celebración de la Comisión Informativa de Hacienda, al detectarse errores en el anexo de personal. La decisión se adoptó con tres abstenciones de los concejales de Hacienda y Personal (PP), de Contrataciones y Obras (Vox), y dos votos favorables de PSOE e IU a la paralización, tras una advertencia de emisión de informe desfavorable por parte de la interventora municipal.

Los errores señalados afectarían al complemento de la octava hora en el servicio de bomberos. En el anexo figuran tres funcionarios con asignación de este concepto, lo que ha generado dudas sobre el criterio técnico u organizativo utilizado, la adecuación a la plantilla real y la existencia de informes que justifiquen esta previsión. También se cuestiona por qué la retribución no se contempla para el resto de efectivos y si la previsión se corresponde con la plantilla actualmente en activo, tras detectarse la inclusión de un DNI que no figura en el servicio.

En el caso de la Policía Local, se ha detectado una diferencia significativa en el complemento de la octava hora de un agente respecto al resto de la plantilla. Mientras la mayoría perciben en torno a 2.300 euros, uno de ellos figura con una asignación negativa de 192,31 euros. La oposición ha planteado si esta diferencia responde a un error de cálculo, a una situación administrativa concreta o a una decisión expresa, y ha solicitado aclaraciones al Área de Personal.

La paralización del presupuesto se suma a una enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre el capítulo de gastos de Personal, donde se habían propuesto redistribuciones de créditos entre partidas de retribuciones básicas, productividad y seguridad social para corregir insuficiencias y omisiones salariales.

La enmienda socialista introduce ajustes que afectan directamente al salario de la alcaldesa, cuya cuantía inicial sería inferior, lo que ha llevado al Grupo Socialista a pedir la incorporación de conceptos retributivos omitidos, como pagas extraordinarias y antigüedad. La propuesta contempla un incremento de 6.669,29 euros en la partida de retribuciones básicas, desglosado en 3.506,69 euros por antigüedad y 3.163,30 euros por pagas extras, elevando el crédito resultante a 99.021,53 euros. El anteproyecto inicial estaría en este punto por debajo de las cantidades a percibir por la regidora.

De forma paralela, ha planteado el PSOE una reducción en la partida de productividad, que pasa de 37.000 euros a 30.330,71 euros, tras una disminución equivalente al incremento aplicado en las retribuciones básicas. Asimismo, se ajustan las partidas de seguridad social: se aumenta en 2.506,42 euros la correspondiente a los órganos de gobierno, mientras se reduce en la misma cuantía la vinculada a otras áreas, manteniendo el equilibrio presupuestario.

La Concejalía de Hacienda deberá ahora revisar y subsanar los errores detectados en el anexo de personal y valorar las modificaciones propuestas en las enmiendas socialistas antes de elevar el presupuesto de nuevo a la Comisión para su dictamen y con posterioridad, al Pleno de la Corporación. Esta es la segunda vez en este mandato que un presupuesto municipal quedá parado en la primera Comisión de Hacienda por errores.