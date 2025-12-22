La Cabalgata de Papá Noel cuidará el lanzamiento de caramelos

Todo listo en Benavente para la Cabalgata de Papá Noel que se celebra este lunes a partir de las siete de la tarde, con salida desde la Avenida Maragatos. El recorrido por las principales calles céntricas finalizará en la casita de madera del Paseo Soledad González de La Mota.

La animada cabalgata contará con voluntarios que acompañarán al tren neumático que abre la animación de la cabalgata y a la carroza de Papá Noel. El grupo Fantasía será el encargado de la interacción con los más pequeños durante el recorrido.

Largas colas para ver al elfo de Papá Noel en La Mota. / E. P.

Papá Noel estará acompañado por varios elfos y los voluntarios que se han ido apuntando estos días en la Oficina de Turismo. Tanto el tren como la carroza llevarán caramelos. Este año se pondrá en su lanzamiento un especial cuidado, según explicó el concejal de Fiestas y se evitarán en las calles estrechas con el fin de tener especial cuidado y extremar medidas de seguridad durante el recorrido. La intención es poder repartir los caramelos en mano.