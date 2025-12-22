Benavente contempla más de 7,5 millones para gastos de personal

El Ayuntamiento de Benavente destina para el próximo año 2026 un total de 7.501.991 euros para cubrir todas las retribuciones a satisfacer al personal al servicio de la administración municipal durante el ejercicio, así como las cotizaciones a la seguridad social y otros gastos sociales derivados de los convenios vigentes.

Las previsiones iniciales se refieren a retribuciones de personal laboral, funcionario, órganos de gobierno y otros gastos sociales.

Este año se ha contemplado una subida del 4% de la masa global retributiva en términos de homogeneidad respecto de las retribuciones vigentes a 1 de enero de 2025, sin perjuicio de las adaptaciones en función de la antigüedad, reorganización de efectivos, nuevos efectivos procedentes de ofertas de empleo de estabilización y ejecución de programas temporales.

"Este año tenemos que tener en cuenta que evidentemente han subido los costes, pero además es que tenemos que consignar y prever la subida que el Gobierno ha aprobado en este caso en los presupuestos de cada una de las Administraciones", explicó la alcaldesa, Beatriz Asensio.

Señala Asensio que "hemos hecho un especial esfuerzo ya el año pasado, y hemos intentado detectar las necesidades de personal de cada una de las áreas para también dotar algunos servicios de personal, por ejemplo, de limpieza o de obras. Lo que hemos pretendido es que el personal necesario tenga ya presupuestada la cantidad para su contratación, en caso de que efectivamente se necesite", añadió la primer edil.

La subida del 4% al que están obligadas las administraciones se hará de la siguiente forma: una subida salarial consolidable del 2,5% respecto a los importes vigentes a 31 de diciembre de 2024, y para 2026 se establece una subida salarial consolidable del 1,5% respecto a los importes vigentes a 31 de diciembre de 2025.

Productividades

El concejal de Hacienda, José Manuel Salvador, explica respecto a la petición de IU de que se paralice el pago de productividades municipales hasta que el Pleno autorice la ampliación de fondos que "los pagos de personal tienen bolsa de vinculación y vamos a poder pagar la subida que se ha aprobado, pero se pueden pagar las productividades también. El servicio de Intervención, que es el responsable precisamente de fiscalizar y de hacer los reparos que considere oportunos, en este caso no ha hecho ningún reparo".

Y añadió que "todos los años anteriores, todos, absolutamente todos, había unos créditos aprobados por el pleno para las previsiones de la productividad y todos los años de los últimos ocho en que han gobernado, absolutamente todos, se ha superado esa previsión. Por ejemplo, en los cuatro años que estuvo de concejal Jesús Nieto se superó lo que había presupuestado y lo que finalmente pagaron superaba la previsión en más de 437.000 euros".