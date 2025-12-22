Este bar de Quiruelas de Vidriales que ha vendido el tercer premio (90.693) ya dio El Gordo en 2018

Un bar de carretera en Quiruelas de Vidriales, el Río Chico, ha vendido parte del tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que también ha caído en Benavente y Zamora, el número 90.693, agraciado con 500.000 euros a la serie.

En Río Chico se ha vendido un único décimo de máquina de este número, por lo que un cliente se ha llevado un pellizco de 50.000 euros. No es la primera vez que la suerte sonríe al establecimiento, que ya vendió El Gordo en el sorteo de Navidad de 2018, por lo que fueron pioneros en dar el primer premio de Navidad en Zamora, que hasta ese año no había caído nunca en la provincia de Zamora.

Además, el bar Río Chico vendió el tercer premio del sorteo del Niño de 2020, y en 2016 medio millón de euros en la Primitiva.

El Río Chico se ubica al pie de la N-525, una carretera muy transitada, y cada día pasan por el bar cientos de conductores que viajan entre Benavente y Galicia, por lo que el agraciado podría encontrarse muy lejos de Quiruelas de Vidriales... o no.