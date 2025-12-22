El bar Polígono, de Benavente, vende el tercer premio de la Lotería de Navidad por segundo año consecutivo

El tercer premio del sorteo de Lotería de Navidad ha caído por segundo año consecutivo en Benavente, pero lo más curioso es que las dos veces se ha vendido en el mismo lugar: el bar Polígono, ubicado en la calle Ermita de San Lázaro.

"Estamos muy contentas, encantadas", declara una pletórica Marian Martínez, dueña del establecimiento, que celebra el premio junto a su madre y otra camarera del bar, mientras el padre se ausenta para comprar champán con el que brindar por la ocasión. Marianluce orgullosa la camiseta del tercer premio, que ya tenía en el local desde el sorteo de 2024, aunque este año tendrán que llevarle otra.

La máquina del bar Polígono ha vendido un décimo de este tercer premio (90.693), el premio está dotado con 50.000 euros. La misma cantidad, un décimo de máquina, que se vendió del tercer premio el año pasado.

Al tratarse de un décimo de máquina, será muy difícil conocer quién es el agraciado, si él mismo no quiere dar la cara, cosa que hizo el premiado del año pasado seis meses después del sorteo. Por ahora, el ganador de este tercer premio de 2025 puede ser cualquiera de los clientes habituales del bar.

Este tercer premio ha caído también en otra localidad de la comarca, concretamente en Quiruelas de Vidriales, con un décimo vendido, y en Zamora capital, donde la administración de la calle de Santa Clara, 14 (frente a Hacienda) ha vendido una serie entera.