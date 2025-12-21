Santa María de la Vega celebra su centenario con homenaje a la unión del pueblo

Santa María de la Vega ha vivido una jornada especial de celebración por la conmemoración del Centenario de la Creación del Municipio, en la que ha estado acompañada por alcaldes y vecinos de otros pueblos de la comarca (Villaferrueña, Alcubilla, Fresno de la Polvorosa o Brime de Urz) y de Benavente y representantes de la Diputación Provincial con la diputada Atilana Martínez.

Los actos han dado comienzo con la inauguración de un simbólico monumento conmemorativo, un rollo que se ha ubicado en el centro de lo que fueran las villas de Redelga y Verdenosa, realizado por Jorge Jesús Fernández.

"Celebramos un día muy especial, hace ya cien años que caminan juntas las antiguas villas de Redelga y Verdenosa, cien años que se segregaron de Morales del Rey y se unieron aquí, en Santa María de la Vega para constituir una nueva comunidad con jurisdicción propia. Aquel acuerdo, fruto del entendimiento y de una visión compartida de futuro, dio origen al municipio que hoy conocemos y del que todos formamos parte", explicó la alcaldesa María José Fuente.

Centenario de la creación de Santa María de la Vega. / E. P.

El rollo conmemorativo "no es solo un monumento, es nuestro homenaje a quienes, hace un siglo, apostaron por la unión, por la cooperación y por el bienestar de las generaciones que vendrían. Y para que se hicieran sus leyes y se pusieran sus propias normas de convivencia. Y eso es lo que pasó hace 100 años, que desde entonces nos dimos nuestras propias normas de convivencia. Es un símbolo, pero para nosotros este monumento es más un homenaje". El día de la unión fue el 27 de noviembre de 1925. El homenaje no se ha podido hacer coincidir con ese mismo día pero por fin se ha podido llevar a cabo con la presencia de numerosos vecinos y vecinas.

Hizo hincapié la regidora municipal en recordar a "todos los que nos han antecedido estos 100 años, a todos los hombres y mujeres que, con el trabajo y con el esfuerzo, consiguieron que seamos un pueblo unido, que trabajemos juntos, que con todas las diferencias del mundo nos queramos, que creemos en un futuro mejor. Y por eso queremos que este símbolo, este monumento, nos haga recordar siempre, siempre y cada vez que lo veamos y si no lo vemos también, que debemos permanecer juntos, que juntos somos más fuertes y que juntos no hay nadie que nos venza. En la esperanza de un futuro mejor, en la esperanza de seguir trabajando para mantener a Santa María de la Vega".

Corte de la cinta para inaugura el rollo, de la mano de la alcaldesa de Benavente. / E. P.

La inauguración, con corte de cinta, corrió a cargo de la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio quien destacó que "es necesario que nos unamos siempre todos, independientemente de los colores políticos para crear oportunidades en esta comarca". La alcaldesa de Santa María también cortó un trozo de la cinta inaugural y deseó que "con esto se corten los malos rollos y las envidias", dijo.

Exposición

Tras la inauguración del rollo la celebración continuó con la visita a una exposición fotográfica retrospectiva realizada por dos vecinas, Encarna y Carmen. En la exposición se mostraron artículos relacionados con la vida cotidiana de décadas atrás en el pueblo como los cántaros de leche o la maquinaria para elaborar los chorizos, además de enseres relacionados con la actividad agrícola y ganadera.

Exposición para celebrar los cien años de Santa María de la Vega. / E. P.

Atuendos tradicionales, el traje de viuda o fotografías antiguas completaban una muestra que permanecerá expuesta en las escuelas durante todas las navidades. A la entrada de la muestra podía leerse "Cien años pasan como un río lento, dejando huellas de sueños y trabajo. El tiempo alzó sus casas, su memoria y el pueblo creció unido, paso a paso. ¡Santa María de la Vega! ¡¡Bienvenidos!!".

Exposición para celebrar los cien años de Santa María de la Vega. / E. P.

Los vecinos recordaban que en este pueblo hay un lugareño José Ríos, que es la única persona viva que nació el mismo año que el pueblo. A este vecino y exalcalde de Santa María ya le han rendido su propio homenaje.

Tras la visita a la exposición hubo merienda, acompañada de la actuación musical de Luis Antonio Pedraza.