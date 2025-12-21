"Esperanza" para los pueblos de la comarca de Vidriales

El Santuario de la Virgen del Campo perteneciente administrativamente al término de Rosinos de Vidriales, se ha consolidado en los últimos años como el principal punto de encuentro espiritual de la comarca en las fechas más señaladas del calendario litúrgico. Este año, el pregón de Navidad correrá a cargo del Doctor en Historia del Arte, escritor y profesor, Rafael Ángel García Lozano quien está vinculado familiar, intelectual y emocionalmente a la zona, en un acto que cumple ya más de una década y que mantiene una vocación clara de sencillez y arraigo comarcal.

Unas setenta personas se dieron cita en Rosinos.

La elección del pregonero responde, como en ediciones anteriores, a la voluntad de contar con personas estrechamente relacionadas con Vidriales. En su pregón explicó García Lozano sus raíces familiares en Brime de Sog, localidad situada a apenas ocho kilómetros del santuario, y guarda recuerdos de su infancia y también de parte de su adolescencia ligados a los veranos pasados en la comarca. A ello se suma, según explica, una relación académica y, también por qué no decirlo, creativa, más profunda ya que su tesis doctoral estuvo dedicada a la arquitectura religiosa contemporánea en Zamora. "Este trabajo me llevó a estudiar varias iglesias de la zona, como la de Pumarejo de Tera, además de mantener una producción poética influida en parte por estos paisajes", asegura.

Acto celebrado ayer en el santuario de Rosinos.

El acto del pregón se enmarca en un modelo pastoral impulsado por el sacerdote Miguel Hernández, responsable de varias parroquias de la zona, que desde hace años ha optado por centralizar en el santuario las celebraciones más significativas de Navidad y Semana Santa, explica. De modo que el santuario de la Virgen del Campo se ha consolidado como espacio de referencia espiritual, "algo que favorece la convivencia entre vecinos de distintos pueblos", señala García Lozano.

El pregón de este año ha estado enmarcado en la celebración que se ha completado con la actuación de La Charra, la bendición de los belenes y la degustación de un chocolate compartido antes de regresar a casa. Un ambiente humilde y cercano que, en palabras del propio pregonero, "genera fraternidad y una vivencia auténtica de la Navidad, sin artificios ni protagonismos externos".

Actuación durante el encuentro en el santuario de Rosinos.

El pregón ha girado en torno al nacimiento de Jesús como eje central de estas fechas y a la "esperanza" como mensaje esencial, "especialmente en una comarca marcada por la despoblación, los incendios del pasado verano y una sensación generalizada de desesperanza". García Lozano recurrió a expresiones de la liturgia navideña, como "el resto de Israel, que hace referencia a los que esperan en la fidelidad en Dios" para subrayar "que a pesar de la coyuntura que viven, hay esperanza".

El pregón ha servido también para reivindicar la riqueza cultural de Vidriales, "cuna o inspiración de poetas, historiadores y creadores que, desde distintos ámbitos, han proyectado la identidad de los pueblos de esta zona rural", indicó el pregonero.