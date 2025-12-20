Teatro en el Centro de día de San Cristóbal de Entreviñas

El Centro de Día de San Cristóbal de Entreviñas acoge esta tarde la obra de teatro "Carnaval en Valparaíso", escrita y dirigida por Carlos vicente y con la participación de los actores: Amalia Calvo, Juan Miguel Cáceres, José Luis Gardía, Inmaculada Escribano, Emilio Pérez, Flor Pérez, Josebel Santo, Amelia y Emilia Velasco. Todos ellos foman parte del grupo de teatro Taitantos, de Aldeatejada.

La iniciativa organizada por La Fundación Obra Social CGB y el Ayuntamiento de la localidad dará comienzo a partir de las seis de la tarde.