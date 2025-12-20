Teatro en el Centro de día de San Cristóbal de Entreviñas
La actuación del grupo de teatro Taitantos dará comienzo a las seis de la tarde
El Centro de Día de San Cristóbal de Entreviñas acoge esta tarde la obra de teatro "Carnaval en Valparaíso", escrita y dirigida por Carlos vicente y con la participación de los actores: Amalia Calvo, Juan Miguel Cáceres, José Luis Gardía, Inmaculada Escribano, Emilio Pérez, Flor Pérez, Josebel Santo, Amelia y Emilia Velasco. Todos ellos foman parte del grupo de teatro Taitantos, de Aldeatejada.
La iniciativa organizada por La Fundación Obra Social CGB y el Ayuntamiento de la localidad dará comienzo a partir de las seis de la tarde.
- Nueva pelea en la zona de pubs de Benavente: la gresca se saldó con un detenido
- Del 'banco malo' a CASA47: 25 viviendas unifamiliares de Benavente, incluidas entre los activos para alquiler asequible
- Confirmado el desahucio de un local de Pobladura del Valle por impago del alquiler
- El futuro de LatemAluminium en Villabrázaro, pendiente del Juzgado de lo Mercantil de Oviedo
- El Ayuntamiento de Benavente superó en agosto el límite de pago de horas extras fijadas por el Pleno
- Patrullas de vecinos en San Cristóbal para combatir a los cacos
- La Diputación acondiciona el acceso a la zona recreativa de Santibáñez de Tera
- La jodía Banda de la Cuesta' se despide de Benavente