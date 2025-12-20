Santa María de la Vega se rendirá este domingo a la música 'folk' de Zamora y Valladolid

Zamora es una tierra orgullosa de su cultura y sus tradiciones. Un hecho que conjuga a las mil maravillas con la apuesta decidida de las instituciones por hacer un hueco al folclore local en su larga lista de actividades. A veces, son las fiestas patronales el escenario elegido para este tipo de iniciativas. En otras ocasiones, son fechas tan señaladas como las navidades las elegidas, cuando los municipios de Zamora vuelven a acoger a gran parte de su diáspora. En este último grupo se incluye la actuación programada por el Ayuntamiento de Santa María de la Vega, que llevará la música tradicional al pueblo este sábado.

Los dos principales protagonistas de esta iniciativa son el musicólogo zamorano Luis Antonio Pedraza y el pianista olmedano Maxi Delgado. Entre los dos, llevarán hasta el Centro Cívico de la localidad zamorana la música tradicional de sus respectivas provincias, con una visión renovada que conjuga sonidos propios de la tierra con el 'folk' más actual. El concierto, que se iniciará a las 18:30 horas, cuenta también con la colaboración de la Diputación de Zamora, que ha apostado por este tipo de eventos de cara a la campaña navideña, al igual que el propio Ayuntamiento de Santa María de la Vega.

Fin a la gira argentina

Luis Antonio Pedraza llegará a la localidad zamorana prácticamente sin descanso de su gira por tierras argentinas, donde ha llevado los sonidos propios de su tierra en una serie de conciertos que ha realizado durante el último mes. Además, a lo largo de estas semanas, también ha querido dejar su granito de arena en la promoción conjunta de la riqueza argentina y zamorana, con una serie de simpáticos vídeos que ha compartido en sus redes sociales. Entre otros lugares, destacan las publicaciones en las que sus instrumentos resuenan junto a iconos del país sudamericano como el Glaciar Perito Moreno o el puerto de Mar del Plata.