Susto en Castrogonzalo: arde el depósito de suero de una fábrica de quesos

Los efectivos del Parque de Bomberos de Benavente, integrado en el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, han intervenido esta madrugada en un incendio en Castrogonzalo.

El Centro de Emergencias de Castilla y León 112 alertó sobre las 02:30 horas de un incendio en la sede de la empresa Prolactea. El fuego se originó en un depósito de suero de dicha empresa y fue controlado por los sistemas automáticos de riego de la propia fábrica.

Depósito dónde se declaró el incendio / CEDIDA

Hasta el lugar se desplazó una dotación de bomberos y comprobaron que no se habían registrado daños personales. Durante su actuación realizaron labores de ventilación, dentro de la nave y prevención por posibles puntos de reignición.

En el operativo también estuvieron presentes agentes de la Guardia Civil.