Susto en Castrogonzalo: arde el depósito de suero de una fábrica de quesos
Los sistemas automáticos de riego y la intervención de los bomberos evitaron lo peor
Los efectivos del Parque de Bomberos de Benavente, integrado en el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, han intervenido esta madrugada en un incendio en Castrogonzalo.
El Centro de Emergencias de Castilla y León 112 alertó sobre las 02:30 horas de un incendio en la sede de la empresa Prolactea. El fuego se originó en un depósito de suero de dicha empresa y fue controlado por los sistemas automáticos de riego de la propia fábrica.
Hasta el lugar se desplazó una dotación de bomberos y comprobaron que no se habían registrado daños personales. Durante su actuación realizaron labores de ventilación, dentro de la nave y prevención por posibles puntos de reignición.
En el operativo también estuvieron presentes agentes de la Guardia Civil.
- Nueva pelea en la zona de pubs de Benavente: la gresca se saldó con un detenido
- Del 'banco malo' a CASA47: 25 viviendas unifamiliares de Benavente, incluidas entre los activos para alquiler asequible
- Confirmado el desahucio de un local de Pobladura del Valle por impago del alquiler
- El futuro de LatemAluminium en Villabrázaro, pendiente del Juzgado de lo Mercantil de Oviedo
- El Ayuntamiento de Benavente superó en agosto el límite de pago de horas extras fijadas por el Pleno
- Patrullas de vecinos en San Cristóbal para combatir a los cacos
- La Diputación acondiciona el acceso a la zona recreativa de Santibáñez de Tera
- La jodía Banda de la Cuesta' se despide de Benavente