El Ayuntamiento de Benavente solicita prórroga para justificar las obras de la Carretera del Caracol

Las obras de rehabilitación del firme de la Carretera del Caracol no estarán listas antes de que termine este año, por lo que el Ayuntamiento de Benavente ha solicitado a Diputación Provincial de Zamora prórroga para justificar la ejecución de los trabajos que se enmarcan dentro del Plan de Obras Extraordinario de 2024-2025 y que deberían estar listos antes de que finalice este año.

"Ahora mismo las condiciones meteorológicas no son las más adecuadas para avanzar en los trabajos por lo que hemos solicitado una prórroga", confirmó la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, quien explicó que "es algo que está sucediendo en actuaciones de otros municipios, sobre todo, por estas lluvias que llevan sucediendo ya desde hace semanas y que dificulta este tipo de trabajos", añadió.

Los trabajos se iniciaron el 20 de octubre en el trayecto entre la avenida Donantes de Sangre y la Cuesta del Río, una vía de gran tránsito de vehículos diariamente y que está cortada al tráfico en su totalidad.

"Soy conocedora de que en muchos ayuntamientos está ocurriendo la misma situación y que también han solicitado la prórroga de los trabajos".

Las obras consisten en trabajos de fresado y pavimentación del firme con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad vial.

El concejal de Hacienda, José Manuel Salvador, ha hecho hincapié en las dificultades "de todas las administraciones a la hora de contratar a las empresas para la ejecución de las obras. Benavente no es una excepción. A las administraciones nos cuesta encontrar empresas para las obras y a las empresas les cuesta conseguid trabajadores", indicó.

Calle La Rúa

En este sentido ha recordado las vicisitudes por las que ha ido pasando el proyecto de pavimentación previsto en la céntrica calle de La Rúa que se acaba de adjudicar. "La alcaldesa ha ido a las administraciones a pedir fondos para arreglar las cosas. Fue ella quien logró que tuviéramos fondos para arreglar esta calle. Se ha licitado, se ha vuelto a poner dinero hasta en dos o tres ocasiones para las empresas, para este tipo de trabajos. Y, aún así , se consiguió licitar y adjudicar y la empresa renunció. Se ha hecho todo lo posible, hasta asegurarnos de tener el material disponible".