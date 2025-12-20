Los ayudantes de Papá Noel reparten ilusión entre los más pequeños en Benavente

La magia navideña ha encontrado un nuevo punto de encuentro en Benavente con la llegada de los elfos, los inseparables ayudantes de Papá Noel, que ya se han instalado en la caseta de madera del Paseo Soledad González, junto al parque infantil de La Mota.

Una niña hablando con el elfo. / E. P.

Hasta allí se han acercado las familias, sobre todo, con niños y niñas de corta edad que han querido saludar a los elfos, contarles sus deseos y hacerse fotos con ellos.

Una niña echando la carta a Papá Noel para que se cumplan sus deseos. / E. P.

El ambiente cercano y festivo se ha completado en la zona anexa donde se han instalado varios photocall temáticos y no ha faltado la animación musical. La lluvia ha impedido las largas colas de otras ediciones, pero los peques no han faltado a su cita.