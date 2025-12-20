Navidad
Los ayudantes de Papá Noel reparten ilusión entre los más pequeños en Benavente
La magia navideña ha encontrado un nuevo punto de encuentro en Benavente con la llegada de los elfos, los inseparables ayudantes de Papá Noel, que ya se han instalado en la caseta de madera del Paseo Soledad González, junto al parque infantil de La Mota.
Hasta allí se han acercado las familias, sobre todo, con niños y niñas de corta edad que han querido saludar a los elfos, contarles sus deseos y hacerse fotos con ellos.
El ambiente cercano y festivo se ha completado en la zona anexa donde se han instalado varios photocall temáticos y no ha faltado la animación musical. La lluvia ha impedido las largas colas de otras ediciones, pero los peques no han faltado a su cita.
- Nueva pelea en la zona de pubs de Benavente: la gresca se saldó con un detenido
- Del 'banco malo' a CASA47: 25 viviendas unifamiliares de Benavente, incluidas entre los activos para alquiler asequible
- Confirmado el desahucio de un local de Pobladura del Valle por impago del alquiler
- El futuro de LatemAluminium en Villabrázaro, pendiente del Juzgado de lo Mercantil de Oviedo
- El Ayuntamiento de Benavente superó en agosto el límite de pago de horas extras fijadas por el Pleno
- Patrullas de vecinos en San Cristóbal para combatir a los cacos
- La Diputación acondiciona el acceso a la zona recreativa de Santibáñez de Tera
- La jodía Banda de la Cuesta' se despide de Benavente