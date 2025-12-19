Patrullas de vecinos en San Cristóbal para combatir a los cacos

Vecinos y vecinas de San Cristóbal de Entreviñas han organizado patrullas para combatir a los cacos. La sensación de “inseguridad” en el pueblo, aseguran, les ha llevado a tomar esta iniciativa que se ha puesto en marcha esta misma semana.

Explican que en el último mes se han producido cuatro o cinco robos seguidos, uno en el estanco de la localidad que asaltaron después de forzar la puerta y se han llevado estiman artículos valorados en unos 10.000 euros según explican.

“En menos de dos meses ha habido unos siete robos o hurtos, son pequeños, pero el problema es la inseguridad que ocasionan”, explica uno de los vecinos que sale a patrullar. No hay horario para realizar las patrullas, aseguran que están “atentos” a cualquier movimiento sospechoso las 24 horas del día y que la colaboración vecinal lo hace más fácil.

La organización ha comenzado realizando un grupo de Whatsapp en el que “cualquier movimiento sospechoso es informado”. Dicen tener “prudencia” a la hora de actuar, pero consideran que estar vigilantes les permite también estar más “seguros”.

En la última salida nocturna han comprobado que han entrado a robar en las bodegas del pueblo. “Vieron las patrullas que han entrado en las bodegas, es verdad que están un poco más alejadas del casco urbano pero al final las desmantelan, se llevan cosas de valor sentimental, cosas que se pueden vender en mercados de antigüedades”, lamentan.

En ese grupo de Whatsapp hay 400 personas, pero hay otro para realizar las patrullas en las que al menos un centenar de vecinos están participando. “Comenzamos el martes y no hemos tenido que llamar o informar a la Guardia Civil”.

Control de los accesos al pueblo

Explican también que por parte de la Guardia Civil ha habido colaboración con los vecinos, pero reconocen que “la capacidad de reacción pues a lo mejor no es la que nos gustaría puesto que al ser un pueblo a ocho kilómetros de Benavente cuando quieren llegar ya no hay nadie. Sí han realizado patrullas”.

Los robos se han producido en casas y en algunos vehículos. “Son pequeñas cosas que lo que crean es inseguridad. Cuando han entrado en las casas han aprovechado que no estás en ella, como si supieran la costumbre de cada uno”, explican. “Lo cierto es que no hace mucho teníamos las puertas de casa abiertas sin ningún problema y ahora nos da miedo salir por si cuando vuelvas te encuentran que han entrado”.

El Ayuntamiento de San Cristóbal a través de las redes sociales ha informado a los vecinos que "debido a la oleada de robos en el pueblo, os comunicamos que desde el Ayuntamiento estamos en contacto con el cuartel de la Guardia Civil y nos han hecho saber que están patrullando por el pueblo a distintas horas y controlando las entradas del pueblo".