La Escuela Duquesa Pimentel de Benavente despide el año con música y villancicos

La Escuela de Música Duquesa Pimentel de Benavente ha cerrado este primer trimestre del curso escolar con audiciones de Navidad y conciertos corales. En esta ocasión las audiciones en las que no han faltado los villancicos se ha podido disfrutar de las interpretaciones de alumnos y alumnas de instrumentos de trompeta, piano, violín, chelo, flauta y guitarra a lo largo de la semana.

Dos pianistas interpretando una pieza. / E. P.

Estas audiciones permiten mostrar a los alumnos y alumnas de esta escuela lo que han ido aprendiendo y practicando durante los últimos meses en algunos casos, y en el caso de las piezas más navideñas, en el último mes.

Alumnas de violín y piano en las audiciones. / E. P.

En cuanto a los conciertos, dos citas con la Escuela de Música. El miércoles el grupo de canto y el coro de la escuela ofrecieron un entrañable concierto en la iglesia de Santa María; mientras que el jueves fue el turno del coro juvenil que llevó su interpretación a la iglesia del Carmen, con alumnos de Secundaria y Bahillerato del IES Los Sauces.