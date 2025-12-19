La Escuela Duquesa Pimentel de Benavente despide el año con música y villancicos
La Escuela de Música Duquesa Pimentel de Benavente ha cerrado este primer trimestre del curso escolar con audiciones de Navidad y conciertos corales. En esta ocasión las audiciones en las que no han faltado los villancicos se ha podido disfrutar de las interpretaciones de alumnos y alumnas de instrumentos de trompeta, piano, violín, chelo, flauta y guitarra a lo largo de la semana.
Estas audiciones permiten mostrar a los alumnos y alumnas de esta escuela lo que han ido aprendiendo y practicando durante los últimos meses en algunos casos, y en el caso de las piezas más navideñas, en el último mes.
En cuanto a los conciertos, dos citas con la Escuela de Música. El miércoles el grupo de canto y el coro de la escuela ofrecieron un entrañable concierto en la iglesia de Santa María; mientras que el jueves fue el turno del coro juvenil que llevó su interpretación a la iglesia del Carmen, con alumnos de Secundaria y Bahillerato del IES Los Sauces.
- Nueva pelea en la zona de pubs de Benavente: la gresca se saldó con un detenido
- Del 'banco malo' a CASA47: 25 viviendas unifamiliares de Benavente, incluidas entre los activos para alquiler asequible
- Confirmado el desahucio de un local de Pobladura del Valle por impago del alquiler
- El futuro de LatemAluminium en Villabrázaro, pendiente del Juzgado de lo Mercantil de Oviedo
- El Ayuntamiento de Benavente superó en agosto el límite de pago de horas extras fijadas por el Pleno
- La Diputación acondiciona el acceso a la zona recreativa de Santibáñez de Tera
- La jodía Banda de la Cuesta' se despide de Benavente
- Aumentan los robos en viviendas en Benavente y la cibercriminalidad