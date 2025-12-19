Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El colegio Virgen de la Vega de Benavente lleva la alegría a calles y residencias

GALERÍA | Los escolares de La Vega de Benavente celebran la Navidad

GALERÍA | Los escolares de La Vega de Benavente celebran la Navidad

El colegio Virgen de la Vega de Benavente celebra la Navidad /

Eva Ponte

Esta semana se han sucedido las actuaciones de bailes, teatro y música entorno a las fiestas de Navidad en el colegio Virgen de la Vega de Benavente, pero también han llevado la alegría de estos días festivos a guarderías, varias residencias de mayores y a las calles de la ciudad.

Visita a una de las residencias de la ciudad.

Visita a una de las residencias de la ciudad. / E. P.

En la mañana de ayer se tenía prevista la actividad que se repite desde hace unos años de salir por las calles céntricas a cantar villancicos y la actividad se limitó a la Plaza Virgen de la Vega por la lluvia incesante.

Niños de La Vega en su recorrido a las residencias.

Niños de La Vega en su recorrido a las residencias. / E. P.

El resto de jornadas no ha faltado la originalidad, atuendos preparados con mucha paciencia y poco tiempo, los nervios por subir al escenario y la ilusión de compartir con compañeros y familiares un poco del espíritu navideño.

Visita a una guardería.

Visita a una guardería. / E. P.

