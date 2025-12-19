Benavente cifra en 21,9 millones de euros el presupuesto para 2026 y 14 millones serán para inversiones reales
De las inversiones, 1,3 millones se financiarán con recursos propios, 2,8 con cargo a subvenciones, 8,8 millones proceden de ayudas ya afectadas, y 1,4 millones llegan a través del préstamo del que se destinaría algo más de un millón de euros al Puerta del Noroeste
Hacienda espera no tener que hacer uso del crédito, y poder sufragar esas inversiones con cargo al remanente de Tesorería
El Equipo de Gobierno de Benavente cifra en 21.889.877,25 euros el presupuesto municipal del próximo año, un importe en el que se incluyen las subvenciones previstas para 2026. Del importe total las inversiones reales se cifran en 14.348.477,37 euros, de los que 1.306.677,88 euros saldrán de recursos propios, 2.849.738,18 euros proceden de subvenciones, 1.410.240.40 euros a cargo del préstamo y otros 8.781.820,91 euros procedente de fondos procedentes de otras administraciones y que están ya afectados.
Los presupuestos prevén la reducción de deuda viva, no se tiene previsto acudir a más créditos más allá del necesario para el Puerta del Noroeste y se mantendrán impuestos, tasas y precios públicos, aunque se estudia la posible reducción de alguna de las tasas, según la alcaldesa, Beatriz Asensio.
“Gran volumen inversor sin comprometer la estabilidad financiera. Una vez más, al igual que en el 2023, 2024 no vamos a acudir a concertación de operaciones de préstamo. Únicamente la necesaria para la parte del Puerta del Noroeste. Es el compromiso adquirido para no implementar esos intereses que se van incrementado año a año”, explicó la alcaldesa.
“Mantenemos los servicios públicos. Insisto en que se refuerzan áreas prioritarias incluidas obras, parques, mantenimiento urbano y servicios sociales. Apoyamos la cultura, el deporte, el turismo y el comercio local”, señaló Asensio. “Se mantienen impuestos, tasas y precios públicos sin subidas, tal y como ya habíamos anunciado. E impulsamos la inversión pública para generar actividad económica y empleo”, añadió.
El concejal de Hacienda señala que la intención es no hacer uso del préstamo previsto y poder acudir a los remanentes para sufragar los costes de las inversiones previstas con cargo al préstamo. "Tiene que aprobarse el presupuesto con esas cantidades, y el remanente del Tesorería no lo vamos a saber hasta que finalice el año, es por lo que nos obliga a que figure este préstamo en los presupuestos fundamentalmente para la inversión del Puerta del Noroeste, pero pensamos que el ahorro que vamos a poder generar este año nos va a permitir no tener que utilizarlo".
Puerta del Noroeste
De las inversiones previstas más de la mitad del presupuesto va destinado al Puerta del Noroeste. Así este año 3.932.469,86 euros es el importe que irá a la obra de urbanización del Puerta del Noroeste, de los que 1.097.731,68 procederán del préstamo previsto y el resto, de subvenciones. Además, hay que sumar 4.027.669,88 de fondos afectados de ejercicios anteriores por lo que la inversión prevista este año para el nuevo polígono se fija en 7.960.139,74 euros.
El resto de inversiones en su gran mayoría son de proyectos ya comprometidos y con subvenciones ya comprometidas este año por lo que a los algo más de 4 millones de euros de fondos afectados de ejercicios anteriores para el Puerta del Noroeste, se suman para estas inversiones casi 4,8 millones de euros.
La inversión prevista para la reconstrucción del antiguo mercado de abastos para convertirlo en un centro cultural es otra de las más cuantiosas este año y se cifra en 2.244.024,55 euros. Este año el Ayuntamiento tiene que aportar los fondos propios, que supone un importe de 490.458,68 euros, la mayor cuantía prevista de las arcas municipales para inversiones.
Mientras que el Plan de Sostenibilidad Turística se lleva de las inversiones reales un total de 1.654.143,09 euros. Este año se destinan de fondos propios para este proyecto 122.603,88 euros y el resto ya son fondos afectados de ejercicios anteriores.
Otra de las inversiones ya iniciadas y que cuenta con una ayuda nominativa de 300.000 euros es la de la Plaza Virgen de la Vega. En esta actuación destina una inversión total de 500.000 euros, añadiendo de fondos propios 200.000 euros.
Otras inversiones son
- Del Fondo de Cooperación Local 2025 hay una aportación afectada de 326.914,64 euros y suma a este importe una inversión de 108.971,55 euros procedentes de préstamo. En principio se tenían previstas obras en la piscina municipal pero los fondos de 2025 se destinan finalmente para pavimentar calles.
- Actuaciones en el polígono, sin concretar, que se fijan en un presupuesto de 361.322,35 euros de los que 203.537,17 euros procederán de un préstamo y el resto es un importe ya comprometido en esta anualidad.
- Carretera de León, Plan Provincial 2026: la inversión prevista es de 330.000 euros, de los que 54.053,19 proceden de fondos propios y el resto son fondos de otras administraciones ya afectados.
- Pavimentación calle la Rúa: inversión prevista de 270.000 euros, de los que 120.000 son de recursos propios que se suman a los 150.000 euros ya afectados en este ejercicio que termina.
- Pavimentación de viales, incluida en el Fondo de Cohesión 2025: la inversión es de 241.467,99 euros, de los que 87.883,58 son de recursos propios. “En pavimentación de calles y viarios tenemos una apuesta muy importante desde el comienzo de la legislatura (quiere decir mandato) para mejorar las vías públicas de Benavente. Se ha hecho una mejora importantísima en pavimentación”, explica la alcaldesa.
- Un total de 90.000 euros de recursos propios irán a expropiaciones, algo que se incluye en este anexo de inversiones.
- Renovación del caucho de parques infantiles, con el Fondo de Cohesión 2025, es una inversión de 65.488,83 euros de los que 16.372,21 euros son fondos propios.
- La reposición de gradas en la Plaza de Toros está presupuestada en 50.079,98 euros de recursos propios.
- La señalización de viales, a través del Fondo de Cohesión 2025, suma un importe de recursos propios de 7.534,88 euros a los 22.604,63 euros ya afectados y que supone una inversión total de 30.139,51 euros.
- Para la compra de contenedores previsto a través del Fondo de Cohesión 2025 se destinan 23.504,25 euros.
- Ventanas y puertas de la Ciudad Deportiva se llevan 12.000 euros de fondos propios.
- La guardería tiene una inversión prevista de 15.000 euros procedentes de subvenciones.
- La renovación de cuadros eléctricos, a través el Fondo de Cohesión 2025, supondrá una inversión de 11.775,92 euros, de los que 2.943,98 son recursos propios y el resto inversiones ya afectadas.
- Contenedores de biorresiduos, es otra de las inversiones de 7.359,53 euros, 736 de fondos propios.
