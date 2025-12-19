Benavente cifra en 21,9 millones de euros el presupuesto para 2026 y 14 millones serán para inversiones reales

El Equipo de Gobierno de Benavente cifra en 21.889.877,25 euros el presupuesto municipal del próximo año, un importe en el que se incluyen las subvenciones previstas para 2026. Del importe total las inversiones reales se cifran en 14.348.477,37 euros, de los que 1.306.677,88 euros saldrán de recursos propios, 2.849.738,18 euros proceden de subvenciones, 1.410.240.40 euros a cargo del préstamo y otros 8.781.820,91 euros procedente de fondos procedentes de otras administraciones y que están ya afectados.

Los presupuestos prevén la reducción de deuda viva, no se tiene previsto acudir a más créditos más allá del necesario para el Puerta del Noroeste y se mantendrán impuestos, tasas y precios públicos, aunque se estudia la posible reducción de alguna de las tasas, según la alcaldesa, Beatriz Asensio.

“Gran volumen inversor sin comprometer la estabilidad financiera. Una vez más, al igual que en el 2023, 2024 no vamos a acudir a concertación de operaciones de préstamo. Únicamente la necesaria para la parte del Puerta del Noroeste. Es el compromiso adquirido para no implementar esos intereses que se van incrementado año a año”, explicó la alcaldesa.

“Mantenemos los servicios públicos. Insisto en que se refuerzan áreas prioritarias incluidas obras, parques, mantenimiento urbano y servicios sociales. Apoyamos la cultura, el deporte, el turismo y el comercio local”, señaló Asensio. “Se mantienen impuestos, tasas y precios públicos sin subidas, tal y como ya habíamos anunciado. E impulsamos la inversión pública para generar actividad económica y empleo”, añadió.

El concejal de Hacienda señala que la intención es no hacer uso del préstamo previsto y poder acudir a los remanentes para sufragar los costes de las inversiones previstas con cargo al préstamo. "Tiene que aprobarse el presupuesto con esas cantidades, y el remanente del Tesorería no lo vamos a saber hasta que finalice el año, es por lo que nos obliga a que figure este préstamo en los presupuestos fundamentalmente para la inversión del Puerta del Noroeste, pero pensamos que el ahorro que vamos a poder generar este año nos va a permitir no tener que utilizarlo".

Puerta del Noroeste

De las inversiones previstas más de la mitad del presupuesto va destinado al Puerta del Noroeste. Así este año 3.932.469,86 euros es el importe que irá a la obra de urbanización del Puerta del Noroeste, de los que 1.097.731,68 procederán del préstamo previsto y el resto, de subvenciones. Además, hay que sumar 4.027.669,88 de fondos afectados de ejercicios anteriores por lo que la inversión prevista este año para el nuevo polígono se fija en 7.960.139,74 euros.

El resto de inversiones en su gran mayoría son de proyectos ya comprometidos y con subvenciones ya comprometidas este año por lo que a los algo más de 4 millones de euros de fondos afectados de ejercicios anteriores para el Puerta del Noroeste, se suman para estas inversiones casi 4,8 millones de euros.

La inversión prevista para la reconstrucción del antiguo mercado de abastos para convertirlo en un centro cultural es otra de las más cuantiosas este año y se cifra en 2.244.024,55 euros. Este año el Ayuntamiento tiene que aportar los fondos propios, que supone un importe de 490.458,68 euros, la mayor cuantía prevista de las arcas municipales para inversiones.

Mientras que el Plan de Sostenibilidad Turística se lleva de las inversiones reales un total de 1.654.143,09 euros. Este año se destinan de fondos propios para este proyecto 122.603,88 euros y el resto ya son fondos afectados de ejercicios anteriores.

Otra de las inversiones ya iniciadas y que cuenta con una ayuda nominativa de 300.000 euros es la de la Plaza Virgen de la Vega. En esta actuación destina una inversión total de 500.000 euros, añadiendo de fondos propios 200.000 euros.

Otras inversiones son