Avanzan los trabajos de renovación de los Paseos de la Mota de Benavente

Avanzan las obras del proyecto de rehabilitación de la Mota de Benavente y la Junta Local de Gobierno ha aprobado ya la certificación de las obras de los paseos centrales de este emblemático espacio público de Benavente. Actuaciones sujetas a las ayudas del Plan de Sostenibilidad Turística de la ciudad con las que se pretende dar una nueva imagen de esta zona y atraer las visitas de turistas. Los paseos muestran ya un nuevo pavimento en la zona central del paseo.

Paseos de la Mota. / E. P.

Pero además, el Ayuntamiento de Benavente ha informado de otras certificaciones de obras aprobadas en Junta Local de Gobierno como las que se llevan a cabo en el albergue de peregrinos, también dentro del Plan de Sostenibilidad Turística.

Explica el equipo de Gobierno que ya han aprobado certificación de obra en las actuaciones de la carretera del Caracol "son certificaciones emitidas por la dirección facultativa de obra que acreditan el avance de los trabajos realizados hasta el día de su redacción. Desde el Ayuntamiento continuamos trabajando en la modernización de nuestra ciudad".