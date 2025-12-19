El alcalde de Castrogonzalo se compromete ahora a restaurar el memorial de dos represaliados

El Ayuntamiento de Castrogonzalo ha aprobado en Pleno con los votos a favor del Partido Popular en el equipo de Gobierno la desafectación de manera definitiva del denominado "caseto" del cementerio municipal. Este caseto fue derribado hace unos días a raíz de la reforma que se está realizando en el camposanto y durante los trabajos se destrozó la placa que se había instalado en memoria de dos vecinos de la comarca de Los Valles, Froilán Vecino, de Fuentes de Ropel, y Esteban Zamora, de Castrogonzalo que fueron fusilados por defender sus ideales y enterrados allí en agosto de 1936. La placa conmemorativa recordaba sus nombres y el motivo de su fusilamiento.

En la tarde de ayer familiares de los dos represaliados quisieron estar presentes en el pleno en el que se llevaba a cabo la desafectación del caseto en el que se ubicaba esta placa. Según han explicado las partes, antes de iniciar la sesión plenaria, el alcalde de Castrogonzalo, Gonzalo García, les preguntó si querían hablar sobre algún tema concreto y así lo hicieron.

Compromiso del alcalde

En el pleno el alcalde pidió disculpas a los familiares por lo ocurrido y se comprometió a restaurar la placa en el mismo cementerio. García asegura que "nuestra intención no era romper la placa y cuando hablé con una familiar le expliqué que cuando esté hormigonado buscamos la fórmula para restaurarlo. Les había dicho que un monolito o una cruz pero no les ha parecido acertado. Así que pondremos de nuevo la placa".

Dudas de las familias

Las familias tras su intervención con el alcalde se preguntan si finalmente Gonzalo García va a cumplir con lo que se ha comprometido. "A mí me hubiera gustado que quedara constancia en el acta del pleno, hasta que no vea la placa restaurada no me creo que su compromiso sea firme viendo lo que han hecho", explica una de las familiares.

"Nos cuesta creer en él ya que no ha tenido la humanidad de llamar a las familias cuando ha tirado el memorial. Hasta que no veamos la placa y nos diga dónde va a colocarse y cuándo no confiamos en él", explicaba otra. "Esperamos que cumpla ya que después de lo que nos costó tener ese memorial de nuestros familiares, que es algo oficial, estar otra vez en esta situación no podemos entenderlo".

El alcalde explicó que la idea de poner un monolito o una cruz en recuerdo de todos para "evitar que cada uno ponga una placa. Pero si hay que restaurarla lo haremos. No fue intención de dañar a nadie ni de ir en contra de la Memoria Histórica ni mucho menos".

Tras la intervención de los familiares de los dos represaliados antes de iniciarse el pleno, la sesión dio comienzo con la aprobación de la desafectación del caseto. "Nos dijo el alcalde que había estado publicado en el Boletín pero quién mira el boletín, lo normal hubiera sido que nos hubieran avisado", lamentan.

El PSOE: "no hay informe técnico de que estuviera en mal estado"

En este punto, el portavoz del PSOE en la oposición, Joaquín García, explicó que "de la antigua sala de tanatorio y de autopsias que era como se llamaba al caseto, no hay ningún informe técnico de que estuviera en mal estado. Sino que es un informe que hace el alcalde y dice que está mal estado". Ha recordado García que "la Ley 20 del 2022, del 19 de octubre, de Memoria Democrática, en su artículo 62 considera infracción grave o muy grave, la destrucción o menoscabo de elementos simbólicos en memoria o homenaje de las víctimas de la dictadura franquista. Y en el artículo 63 prevé sanciones pecuniarias de 2001 a 150.000 euros. Podrá imponerse al infractor la obligación de restauración de la realidad física alterada".

El alcalde asegura que va a restaurar la misma placa. "La instalación de la placa pasó por pleno en el mandato anterior", recuerda el socialista.

Dice el concejal socialista que no entiende cómo "no saben nada de la placa, pero luego dicen que había gente molesta en el pueblo por la placa". Considera el edil que "hay una ocultación a las familias, no les avisáis ni nada. La habéis quitado, se ha roto y no la habéis avisado a nadie".

Y sobre la desafectación aseguró que "no va a beneficiar a nadie más que a las funerarias".