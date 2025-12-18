Los villancicos clásicos, a ritmo de Maestro Lupi en Benavente

Los villancicos han vuelto a la calle en Benavente. Esta vez de la mano de parte de la Banda de Música Maestro Lupi de Benavente que ha sido protagonista esta tarde de una de las actividades incluidas en el programa navideño de la ciudad. El escenario ha sido la Plaza de Santa María, donde han interpretado una selección de villancicos tradicionales que han puesto banda sonora a la tarde invernal.

Dos niñas contemplan la interpretación de parte de la Banda Maestro Lupi. | E. P.

A pesar del frío, los músicos de la banda han salido a la plaza con entusiasmo, haciendo sonar sus instrumentos y creando un ambiente cercano y muy festivo, ataviados además con atuendos típicos de Navidad. Trompetas, clarinetes y percusión han acompañado melodías conocidas por todos, que no han tardado en despertar el interés entre los viandantes.

Maestro Lupi en la Plaza de Santa María. / E. P.

Los músicos interpretaron un repertorio de villancicos popular que comenzó con "Blanca Navidad" y siguió con temas como "Arre Borriquito". Lejos de limitarse a la interpretación instrumental, la banda animó al público a sumarse cantando las letras conocidas.

La Banda de Música Maestro Lupi en Santa María. / E. P.

La agenda navideña continúa este viernes con nuevas propuestas. A las 11 horas habrá villancicos con el Colegio Virgen de la Vega y, a la misma hora Papá Noel visitará residencias y centros sociales . Ya por la tarde a las 18 00 horas está previsto un encuentro de la alcaldesa con los mayores.