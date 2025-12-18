Resueltas las ayudas Benemprende: Benavente concede 750 euros a dos emprendedores

Reunida la Comisión de Valoración de las ayudas Benemprende 2025, en el Ayuntamiento de Benavente, ha aprobado conceder el importe de 750 euros a dos de las tres solicitudes presentadas a esta convocatoria dotada con un total de 5.000 euros para ayudas a emprendedores locales.

Las ayudas Benemprende otorgadas por el Ayuntamiento de Benavente financian a emprendedores que cumplan una serie de requisitos dentro del Plan Territorial de Fomento del municipio de Benavente. Los beneficiarios deben haber iniciado su actividad empresarial o profesional entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025, tener su centro de trabajo en el municipio de Benavente o estar al corriente de pago con la Administración Tributaria, entre otras.

De las tres solicitudes presentadas en esta convocatoria, dos han sido aprobadas mientras que la tercera ha sido rechazada por no cumplir con los requisitos de la misma. Desde el Ayuntamiento de Benavente "continuamos apoyando la creación de autoempleo y apoyo a emprendedores con el objetivo de seguir fortaleciendo el tejido empresarial de la ciudad", explican.