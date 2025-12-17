Visitas escolares que despiertan la curiosidad lectora en la biblioteca de Benavente

Han comenzado las visitas de alumnos y alumnas de diferentes centros educativos de la ciudad a la biblioteca municipal, que se ubica en Benavente en el Centro Cultural Soledad González.

Han pasado ya por estas instalaciones varios grupos y esta mañana lo hacían los alumnos y alumnas del IES Los Sauces, en el marco del programa de visitas que se realiza anualmente. En este curso se van a centrar en los meses de diciembre y enero para aprovechar así las exposiciones que estos días se muestran en distintas salas de exposiciones.

La directora de la Biblioteca, María José Pérez, ha sido la encargada de explicar el funcionamiento de este servicio y cómo hacer uso de él.

Visita a la sala de lectura en la que la directora explica el funcionamiento de la biblioteca. / E. P.

También ha estado la concejala de Cultura, Mercedes Benítez, quien explicó que “esta visita tiene un gran valor social, cultural y educativo. Fomenta la curiosidad en los alumnos, el hábito lector y les enseña a descubrir el conocimiento y la imaginación que los libros nos transmiten. La biblioteca es un espacio abierto, visible y accesible para cualquier persona. Es muy bonito ver cómo los niños se van desenvolviendo en las estanterías y aprenden a seleccionar los libros adecuados, tanto a su edad como a su nivel educativo”, explica la concejala de Educación. “Les permite ver los recursos que tienen, toda la información, seleccionar lo que les gusta a ellos y empiezan a ver la lectura como un hobby, más que como una obligación que muchas veces es a lo que están acostumbrados”.

Visita a la biblioteca municipal de Benavente. / E. P.

Estas visitas sirven, además, para potenciar los servicios públicos locales y vincularlos con la comunidad educativa, lo cual “creo que es muy gratificante para todos porque además de ver esos recursos, se utilizan y se cuidan”.

Desde el Ayuntamiento de Benavente y concretamente desde la Concejalía de Educación se van a seguir potenciando estas visitas para potenciar ese desarrollo y crecimiento personal de todos los ciudadanos.