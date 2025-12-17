Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
¿Que hay detrás de los robos en Tierra del Vino?Sumar no presentará candidatura en Zamora¿Cuánto dinero gastan los zamoranos en lotería?Restauración de la iglesia de Molacillos
instagramlinkedin

Fiestas de Navidad

El pasacalles de folclore más navideño anima la zona centro de Benavente

La Escuela de Folklore saca a la calle la música y bailes tradicionales

Pasacalles por la zona centro de Benavente.

Pasacalles por la zona centro de Benavente. / E. P.

Eva Ponte

Un numeroso grupo de personas de distintas edades, alumnos y equipo docente de la Escuela de Folklore de Benavente han salido a la calle a poner la nota musical de la mano de la asociación Arlafolk. Es una cita ya habitual en los días previos a las fiestas de Navidad en la que la música y bailes tradicionales protagonizan el pasacalles.

Una de las paradas en la calle La Rúa.

Una de las paradas en la calle La Rúa. / E. P.

Panderetas y panderos, castañuelas y gaitas se han sumado a esta iniciativa que ha logrado sumar a amantes del folclore en el recorrido por las calles y plazas más céntricas. El espíritu navideño se ha dejado notar en esta ocasión y no ha faltado el atrezzo navideño como gorros de Papá Noel o espumillón y bolas típicos entre los adornos del arbol de Navidad.

Noticias relacionadas y más

Gran animación en la Plaza de Santa María de Benavente.

Gran animación en la Plaza de Santa María de Benavente. / E. P.

Han sonado villancicos clásicos, han entonado cánticos tradicionales y también se han animado a bailar. Finaliza así la actividad de este primer trimestre para la Escuela de Folklore de Benavente.

Una parada en el Paseo Soledad González.

Una parada en el Paseo Soledad González. / E. P.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents