El pasacalles de folclore más navideño anima la zona centro de Benavente

Un numeroso grupo de personas de distintas edades, alumnos y equipo docente de la Escuela de Folklore de Benavente han salido a la calle a poner la nota musical de la mano de la asociación Arlafolk. Es una cita ya habitual en los días previos a las fiestas de Navidad en la que la música y bailes tradicionales protagonizan el pasacalles.

Una de las paradas en la calle La Rúa. / E. P.

Panderetas y panderos, castañuelas y gaitas se han sumado a esta iniciativa que ha logrado sumar a amantes del folclore en el recorrido por las calles y plazas más céntricas. El espíritu navideño se ha dejado notar en esta ocasión y no ha faltado el atrezzo navideño como gorros de Papá Noel o espumillón y bolas típicos entre los adornos del arbol de Navidad.

Gran animación en la Plaza de Santa María de Benavente. / E. P.

Han sonado villancicos clásicos, han entonado cánticos tradicionales y también se han animado a bailar. Finaliza así la actividad de este primer trimestre para la Escuela de Folklore de Benavente.