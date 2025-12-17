Nueva propuesta de adjudicación para la pavimentación de La Rúa en Benavente

El Ayuntamiento de Benavente informa que la mesa de contratación ha propuesto como adjudicataria del proyecto de pavimentación de la céntrica Calle de La Rúa a la empresa ‘Cotoverde Obras’ por un importe de 248.450,27 euros, IVA incluido.

De esta manera el Ayuntamiento de Benavente "cumple con el compromiso adquirido con la ciudad", según explica, en la mejora de infraestructuras y proyectos de actividad económica de la ciudad.

Durante los últimos años se han realizado actuaciones para sustituir las canalizaciones de abastecimiento y saneamiento sin renovar su pavimento, por lo que presenta numerosas baldosas y adoquines rotos y deja a la vista las zanjas que en su día se abrieron para renovar las instalaciones.

Hay que recordar que tras la renuncia de la empresa que había resultado adjudicataria a principios del mes de agosto, el Ayuntamiento de Benavente puso en marcha un nuevo procedimiento de licitación por vía de urgencia. El plazo de presentación de ofertas finalizó sin que se presentara ninguna propuesta. Ha aumentado después el presupuesto en 120.000 euros y ahora se propone a esta sociedad para la realización de los trabajos.

Las previsiones municipales es que el proyecto esté ejecutado antes del inicio de las Fiestas del Toro Enmaromado 2026 que arrancarán el próximo 1 de junio de 2026.