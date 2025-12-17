IU pide paralizar el pago de productividades municipales hasta que el Pleno autorice la ampliación de fondos

La Agrupación de Izquierda Unida en Benavente ha exigido al equipo de Gobierno del Ayuntamiento benaventano que paralice el pago de productividades y gratificaciones hasta que el Pleno autorice la ampliación de crédito, que se agotó en agosto para estos conceptos. La Coalición apoya su petición en un informe del tesorero municipal y subraya que las cantidades abonadas de forma "ilegal" hasta la fecha sobrepasan los 90.000 euros. Esta cifra refleja el volumen de pagos efectuados sin cobertura presupuestaria, lo que, según un comunicado difundido por el coordinador de IU, Jesús Nieto, constituye un incumplimiento de las advertencias emitidas por la Tesorería municipal, "y un ejemplo más de falta de gestión, desgobierno e improvisación".

El informe de la Tesorería municipal, de finales de agosto, establece una serie de reparos al cobro de productividades y horas extraordinarias por parte de diversos trabajadores del Ayuntamiento de Benavente. Según dicho documento, el crédito habilitado y aprobado por el Pleno Municipal para estas partidas se encuentra agotado, lo que impide legalmente continuar con los pagos sin una ampliación de crédito previamente autorizada.

IU recuerda que la advertencia del técnico señala de manera literal que “el pago de cuantías por estos dos conceptos debe quedar pospuesto hasta que el Pleno autorice una ampliación de los créditos destinados a productividad y gratificaciones extraordinarias”. Pese a esta instrucción, los abonos se estarían realizando, lo que excedería las competencias de la Alcaldía al ordenar pagos sin respaldo presupuestario, resalta.

El comunicado también hace referencia al papel del Concejal de Hacienda y de Seguridad Ciudadana, José Manuel Salvador, a quien atribuye la responsabilidad de la situación. Izquierda Unida afea al edil que en la Junta Local de Seguridad participe en reuniones de coordinación con las Fuerzas de Seguridad del Estado sin que exista un jefe de la Policía Local ni un jefe del Parque de Bomberos, lo que, según la formación, transmite una imagen deficitaria de la gestión municipal en materia de seguridad.

"Se presenta sin ningún rubor a estas reuniones de coordinación, sin que exista ni Jefe de la Policía Local ni Jefe del Parque de Bomberos, dando una imagen lamentable, todo por su desidia y que demuestra claramente lo que le importa la seguridad de la ciudadanía, y que está en la línea general de despropósitos que caracteriza este Ayuntamiento desde 2023", dice la nota.

La Coalición concluye la nota reclamando "que no se hagan oídos sordos a las serias y contundentes advertencias del Tesorero y, ya que no saben gobernar, al menos que cumplan con la legalidad". A su juicio, "desde que gobierna PP-VOX, las condiciones normales son el caos".