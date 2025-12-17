Del "banco malo" a CASA47: 25 viviendas unifamiliares de Benavente, incluidas entre los activos para alquiler asequible

Las 25 viviendas unifamiliares inconclusas de la calle Pola de Lena formarían ya parte del conjunto de activos inmobiliarios que han pasado de la SAREB (el denominado banco malo) a la gestión estatal a través de SEPES y, posteriormente, a la nueva entidad estatal de vivienda y suelo, CASA47, creada por el Gobierno para administrar el parque público de alquiler asequible.

Coincidiendo en el tiemo con la presentación de la nueva entidad estatal, operarios de una empresa comenzaron ayer a realizar trabajos de eliminación de vegetación y de limpieza en la manzana en la que se alzan las viviendas unifamiliares inconclusas. Según ha podido saber este periódico, a lo largo de las próximas semanas podrían llevarse a cabo obras de adecuación de todas las viviendas, cuyas ventanas y puertas en las plantas bajas fueron tapiadas a finales del año pasado en cumplimiento de una orden de ejecución municipal.

El estado de estas viviendas unifamiliares es el de obra sin terminar, con estructuras levantadas, tapiadas y sin acabados exteriores ni instalaciones. De hecho, la inscripción catastral es la de un solar de 5.180 metros cuadrados sin edificaciones registradas. El denominado banco malo, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) es el propietario, pero estos activos, junto a 14 viviendas, 13 unidades anejas (garajes y trasteros), una unidad de suelo y dos unidades terciarias (locales), habrían sido cedidos a la entidad estatal del suelo SEPES.

La urbanización, inconclusa, comprende 25 viviendas sin terminar. | J. A. G.

El 20 de marzo de este año, la SAREB paralizó la venta de viviendas susceptibles de destinarse a alquiler social en toda España. Al día siguiente suspendió la comercialización de activos residenciales para preparar su cesión.

El pasado mes de julio, el Consejo de Ministros aprobó el traspaso de 40.000 viviendas y 2.400 suelos a SEPES Entidad Estatal de Suelo, que se transformó en CASA47, entre ellos los activos del banco malo en Benavente. Desde entonces, la titularidad y gestión de estos inmuebles corresponde al Estado, "con vocación de permanencia en el parque público".

Arrendamientos públicos

De confirmarse oficialmente actuaciones de adecuación de estas 25 viviendas unifamiliares, CASA47 podría colocarlas en el mercado de alquileres públicos asequibles a lo largo del próximo año. Estas viviendas financiadas con dinero público integrarán de forma permanente el parque estatal de alquiler asequible, sin posibilidad de privatización ni transferencia a fondos de inversión, reforzando su función social mediante titularidad y gestión públicas.

La entidad ha anunciado la oferta de contratos de alquiler hasta 75 años de duración, con una primera fase de 14 años y prórrogas automáticas de 7 años, condicionadas al cumplimiento de requisitos de acceso.

El precio se fijará en base a criterios de asequibilidad, con un límite máximo del 30% de la renta media del territorio y topes por comunidades autónomas. El programa se dirige al 60% de la población con rentas entre 2 y 7,5 veces el IPREM, mientras que las rentas inferiores se canalizarán a vivienda social y las superiores al mercado libre. Según el anuncio de CASA47, en 2026 se habilitará un portal online para consultar promociones y formalizar solicitudes. La incorporación de estas viviendas unifamiliares al parque estatal de alquiler asequible requerirá, en cualquier caso, su finalización, alta catastral individual y definición de criterios de acceso.

La situación del alquiler

Según el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda difundidos por el Ministerio, hoy por hoy en Benavente hay un total 811 contratos de alquiler de vivienda colectiva y 34 de vivienda unifamiliar.

En vivienda colectiva (pisos en bloque), la renta mensual por metro cuadrado presenta una mediana de 3,8 euros por metro cuadrado. La cuantía mensual total muestra una mediana de 340 euros, con un mínimo de 300 euros y un máximo de 375 euros. La superficie superficie mediana de estas viviendas es de 90 metros cuadrados; 76 metros la mínima y de 103 metros cuadrados la máxima.

En vivienda unifamiliar (chalets y casas independientes), la renta mensual por metro cuadrado presenta una mediana de 3 euros el metro cuadrado, siendo el precio mínimo de 2 euros por metro y de 3,9 euros el metro cuadrado máximo. La cuantía mensual total registra una mediana de 395 euros, con percentiles entre 300 y 476 euros. La superficie de mediana de estas viviendas alquiladas es de 160 metros cuadrados, entre percentiles mínimos y máximos de 126 y 249 metros cuadrados.

Según se desprende de los datos ministeriales, la diferencia en el número de contratos entre vivienda colectiva (811) y vivienda unifamiliar (34) constata una mayor presencia de pisos en el mercado de alquiler de Benavente, frente a una oferta comparativamente reducida de chalés y casas independientes. Los valores publicados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana reflejan la distribución estadística de precios y superficies en el conjunto de contratos registrados, "permitiendo identificar rangos de mercado y posiciones centrales sin inferencias adicionales". n