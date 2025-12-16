La trituración de restos vegetales de Benavente costará 25.000 euros

El Ayuntamiento de Benavente ha publicado la licitación para el servicio de triturado de restos vegetales y de poda, así como su gestión. La actuación persigue la sostenibilidad en la gestión de residuos procedentes de jardines, zonas verdes y contenedores.

El triturado se realizará mediante maquinaria mecánica adecuada, incluyendo equipos de pretriturado o astillado que cumplan con la normativa vigente. El adjudicatario deberá encargarse de la alimentación de las máquinas con sus propios medios, asegurando la continuidad y eficiencia del proceso. El lugar de acopio se sitúa en las instalaciones de la fallida depuradora de residuales con una superficie de 5.501 metros cuadrados y un área destinada al acopio de restos vegetales de aproximadamente 843 metros cuadrados.

Una vez finalizado el proceso de trituración, el material obtenido deberá ser gestionado por el contratista. Se contemplan dos opciones: reutilización para fines propios, siempre que la normativa lo permita, o la entrega a un gestor autorizado. En este último caso, será obligatorio presentar la documentación acreditativa del residuo generado, garantizando la trazabilidad y el cumplimiento de la normativa de gestión de residuos.

Las condiciones de la licitación establecen también obligaciones en materia de seguridad laboral. El adjudicatario deberá aplicar los principios de acción preventiva recogidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El plazo de ejecución fijado es de un mes, contado desde la formalización del contrato. El incumplimiento de este periodo podrá acarrear sanciones o penalizaciones. El presupuesto base de licitación asciende a 25.000 euros, de los cuales 20.661,16 euros corresponden al valor estimado del contrato y 4.338,84 euros al 21% de impuestos. n