El robo de cable de cobre en varios pueblos de la comarca de Los Valles pone en alerta a los vecinos

Los robos de cable de cobre se están repitiendo en varios pueblos de la comarca de Benavente y Los Valles y están generado un fuerte clima de desconfianza, miedo y cansancio entre los vecinos, que aseguran sentirse desprotegidos y temen que los asaltos acaben llegando a las viviendas. La sensación de "inseguridad", dicen, es creciente y está afectando a la vida diaria de algunos pueblos.

En Pobladura del Valle, los robos se han producido en la zona de las bodegas y en la entrada del pueblo la pasada semana. Es la segunda vez que roban el cable de cobre en este año. El alcalde, Ángel Santiago, ha mostrado su preocupación por las consecuencias de estos actos que más allá del perjuicio económico suponen una sensación de inseguridad creciente en el pueblo. "Se han llevado el cable del alumbrado público con lo que eso supone. Ya el año pasado se sustrajo, además, el cableado de la zona de la cancha de futbito y del jardín, y en menos de un año han vuelto a actuar en el mismo punto, siempre por la noche", señaló Santiago. "Levantan, tiran de cable y nos quedan a oscuras".

Estiman que los cacos se han llevado unos 500 metros de cable, "no sabemos el coste pero la vez anterior ya supuso un desembolso de 2.500 euros", lamentó el primer edil. El alcalde ya ha explicado que van a blindar las arquetas, ante el temor de que los robos sigan produciéndose. "Nos echan de los pueblos", lamentó.

Vista general de Morales de Rey. / Cedida

Morales del Rey, el acceso a oscuras

En Morales de Rey, el acceso al pueblo está a oscuras. Según explica su alcalde, Ignacio Palmero, "el último robo tuvo lugar el 30 de noviembre, cuando se sustrajeron unos 360 metros de cable en la zona de la carretera, concretamente en la avenida de José Folgado". El coste puede rondar los 2.000 euros, aunque explica que "la reposición del cable depende de la empresa encargada del mantenimiento, nosotros seguimos reclamando una solución". Señala el primer edil que la sensación es de "resignación y de estar siempre pendientes de que vuelva a pasar lo mismo”.

A los robos de cable de cobre se suman otros hurtos que se están produciendo en la zona rural que preocupa a la población. De modo que, según explica el alcalde de Morales, "también a un vecino le han robado en plena calle la gasolina de un coche aparcado, y en Vecilla de la Polvorosa, durante el fin de semana, le quitaron el gasoil a una de las máquinas que está trabajando para colocar un tejadillo de chapa".

Preocupación

“Primero es el cobre, luego el gasoil o la gasolina, y al final tenemos miedo de que entren en las casas”, señalan. Muchos advierten de que esta situación está empujando a la gente a pensar que los pueblos están abandonados, y reclaman más vigilancia y una respuesta firme antes de que los robos vayan a más.