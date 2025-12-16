Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Junta inyecta 37.000 euros al aula de Farmacia del IES Los Salados de Benavente

La inversión para la dotación del Aula-Taller de 90 metros cuadrados con un grupo de 30 alumnos garantiza la validez de la titulación del Ciclo Formativo

J. A. Gil

Benavente

La Dirección Provincial de Educación de Zamora ha licitado la adquisición de mobiliario técnico de laboratorio y equipamiento auxiliar para el Aula-Taller de Farmacia y Parafarmacia del IES Los Salados, en Benavente. El objeto del contrato responde a la necesidad de cumplir con los requisitos normativos y pedagógicos establecidos para la impartición del Ciclo Formativo de Grado Medio en Farmacia y Parafarmacia en Castilla y León. La dotación del Aula-Taller, con una superficie mínima de 90 metros cuadrados para un grupo de 30 alumnos, es condición indispensable para garantizar la validez de la titulación y el desarrollo de las competencias profesionales previstas en la normativa educativa vigente.

El presupuesto base de licitación asciende a 37.253 euros, incluyendo impuestos, con un valor estimado de 30.787,57 euros sin IVA.La duración del contrato es de cuarenta y cinco días naturales, contados desde el día siguiente a la formalización, sin posibilidad de prórroga ni revisión de precios. El plazo de ejecución comprende el suministro, transporte, montaje, instalación, nivelación y puesta en servicio de todo el mobiliario, bajo la modalidad “llave en mano”.

El equipamiento a suministrar incluye bancadas murales y centrales con encimeras de resina fenólica resistentes a reactivos químicos, piletas cerámicas, grifos antiácido, torretas eléctricas de superficie con protección, taburetes técnicos regulables, armarios metálicos y colgantes, mostrador de atención al público, expositor de medicamentos con iluminación LED y columna de almacenamiento farmacéutico tipo “Farma Box”. Todos los elementos deberán cumplir con las normas, así como con los requisitos de seguridad, calidad y sostenibilidad .

La recepción del material se realizará en el centro educativo, mediante acta de inspección “in situ” que verificará dimensiones, materiales, montaje, nivelación y pruebas funcionales de grifería, desagües y tomas eléctricas. En caso de defectos, el adjudicatario estará obligado a subsanarlos, bajo riesgo de resolución contractual y penalidades. El plazo de presentación de ofertas finaliza el pasado 10 de noviembre. La garantía mínima exigida es de cinco años, cubriendo materiales y mano de obra, con disponibilidad de repuestos durante diez años. n

La Junta inyecta 37.000 euros al aula de Farmacia del IES Los Salados de Benavente

