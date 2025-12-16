La Junta inyecta 37.000 euros al aula de Farmacia del IES Los Salados de Benavente

La Dirección Provincial de Educación de Zamora ha licitado la adquisición de mobiliario técnico de laboratorio y equipamiento auxiliar para el Aula-Taller de Farmacia y Parafarmacia del IES Los Salados, en Benavente. El objeto del contrato responde a la necesidad de cumplir con los requisitos normativos y pedagógicos establecidos para la impartición del Ciclo Formativo de Grado Medio en Farmacia y Parafarmacia en Castilla y León. La dotación del Aula-Taller, con una superficie mínima de 90 metros cuadrados para un grupo de 30 alumnos, es condición indispensable para garantizar la validez de la titulación y el desarrollo de las competencias profesionales previstas en la normativa educativa vigente.

El presupuesto base de licitación asciende a 37.253 euros, incluyendo impuestos, con un valor estimado de 30.787,57 euros sin IVA.La duración del contrato es de cuarenta y cinco días naturales, contados desde el día siguiente a la formalización, sin posibilidad de prórroga ni revisión de precios. El plazo de ejecución comprende el suministro, transporte, montaje, instalación, nivelación y puesta en servicio de todo el mobiliario, bajo la modalidad “llave en mano”.

El equipamiento a suministrar incluye bancadas murales y centrales con encimeras de resina fenólica resistentes a reactivos químicos, piletas cerámicas, grifos antiácido, torretas eléctricas de superficie con protección, taburetes técnicos regulables, armarios metálicos y colgantes, mostrador de atención al público, expositor de medicamentos con iluminación LED y columna de almacenamiento farmacéutico tipo “Farma Box”. Todos los elementos deberán cumplir con las normas, así como con los requisitos de seguridad, calidad y sostenibilidad .

La recepción del material se realizará en el centro educativo, mediante acta de inspección “in situ” que verificará dimensiones, materiales, montaje, nivelación y pruebas funcionales de grifería, desagües y tomas eléctricas. En caso de defectos, el adjudicatario estará obligado a subsanarlos, bajo riesgo de resolución contractual y penalidades. El plazo de presentación de ofertas finaliza el pasado 10 de noviembre. La garantía mínima exigida es de cinco años, cubriendo materiales y mano de obra, con disponibilidad de repuestos durante diez años. n