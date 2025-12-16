La Diputación impulsa nuevas inversiones en la comarca de Benavente: mejoras en carreteras y accesos y edificios públicos

El presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, ha hecho acto esta mañana en Santa Colomba de las Monjas para la entrega de las obras de adecuación del tramo de carretera provincial entre Santa Colomba de las Monjas y Arcos de la Polvorosa. Actuación que ha llevado a cabo la mejora del firme en un tramo de carretera de prácticamente 1,4 kilómetros.

“Una carretera muy estrecha, en una zona donde tenemos un tránsito importante de vehículos pesados, sobre todo, a la hora de sacar el cereal, además de vehículos agrícolas también pesados. Era una carretera muy estrecha que apenas llegaba a los cinco metros y que estaba originando problemas importantes”, explicó Faúndez.

Para hacer esta ampliación de la carretera, ampliación y mejora del firme completo, una vez iniciada la obra se ha tenido que modificar el proyecto y es por lo que se ha demorado la entrega de los trabajos. “Hemos hecho un modificado de proyecto bastante difícil, porque tenemos regatos y acequias por los laterales, hemos metido dos cuñas de hormigón y al final el resultado ha sido una carretera de 6,10 de anchura de aglomerado efectivo, más un pequeño arcén en cada uno de los sentidos”. Y se ha completado con la señalización horizontal y vertical.

La carretera se ha adjudicado en 214.000 euros y ha sido financiada prácticamente de forma integral con el Fondo de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León.

Carretera provincial en Santa Colomba de las Monjas. / E. P.

Una vez entregada esta obra se llevará a cabo la mejora del tramo de carretera que va desde Arcos de la Polvorosa a Milles. Faúndez señaló que el día 22 está prevista la mesa de contratación. “Una carretera que se hará el próximo año y que tiene también un presupuesto de licitación de prácticamente 950 mil euros, con un trazado de 3,850 kilómetros.

El alcalde de Santa Colomba, Alex Nieto, explicó que “esta ampliación es buena para los pueblos que estamos aquí y, esperamos seguir mejorando en estas localidades”. Mientras que el alcalde de Arcos, Roberto Rodríguez, señaló que “llevábamos muchos años esperando por esta mejora y ya era hora, pero muchas gracias por todo. Seguiremos esperando otras ayudas, está muy bien que se mueva por la comarca y que sigan así, que yo creo que están haciendo un muy buen trabajo, tanto en carreteras como en otros proyectos, que estamos encantados con ellos y seguiremos trabajando”.

Otras actuaciones

Acceso a Santa Colomba

En este sentido, el presidente de la Diputación recordó que en Santa Colomba está prevista la mejora del acceso desde la carretera a la localidad que “esperamos que el año que viene le podamos ayudar para que sea una realidad y se mejore el acceso demandado por los vecinos”.

Acceso a la playa fluvial de Santibáñez

Otras actuaciones previstas en la comarca de Benavente, en Santibáñez de Tera se va a hacer entrega de las obras de acceso a la playa fluvial La Tablada. “Era un camino muy deteriorado y al final hemos invertido 59.000 euros, de los que 44.000 han sido sufragados por Diputación y el resto por el Ayunatmiento”.

Campo de petanca en Bretocino

Mientras que en Bretocino se ha llevado a cabo la instalación de un campo de petanca, financiado con la subvención de ayudas a instalaciones deportivas donde se ha invertido una cantidad de 11.500 euros.

Edificio de usos múltiples en Bretó

La visita finaliza esta mañana en Bretó donde se ha reparado la cubierta del botiquín con una actuación de 35.000 euros y también la mejora del edificio de usos múltiples, con una actuación de 18.000 euros.

“Cuatro actuaciones importantes en esta comarca, más la carretera de Arcos a Milles, que estará ejecutada a lo largo del próximo año. En definitiva, seguimos cumpliendo todas aquellas demandas que nos hacen los vecinos de esta comarca a través de los alcaldes, a los que le quiero dar también las gracias por todas las facilidades que nos han dado a lo largo de estos meses”.