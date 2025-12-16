La Diputación acondiciona el acceso a la zona recreativa de Santibáñez de Tera

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, acompañado por el diputado de Obras Municipales, Manuel Martín Pérez; el vicepresidente cuarto de la Diputación y diputado provincial por la circunscripción de Benavente, Emilio Fernández Martínez; la diputada de Carreteras y también diputada provincial por Benavente, Atilana Martínez Mayado; y el alcalde de Santibáñez de Tera, Santiago Fernández Llamas, junto a otros concejales de la corporación municipal, ha visitado hoy las obras ejecutadas para mejorar el acceso a la zona turística de La Tablada, en el entorno del río Tera.

La actuación ha permitido acondicionar el camino asfaltado que conecta el casco urbano con el enclave natural de La Tablada, un vial que presentaba un notable deterioro del firme. Las obras han contado con un presupuesto total de 59.217,17 euros, de los que la Diputación de Zamora ha aportado 44.000 euros y el Ayuntamiento de Santibáñez de Tera 15.217,17 euros.

Los trabajos han consistido en el refuerzo del firme mediante la extensión de mezcla bituminosa en caliente, con espesores de entre 2 y 4 centímetros, tanto en la capa de rodadura como en una capa previa de regularización, previa aplicación de riego de emulsión asfáltica, así como en la apertura y mejora de cunetas, lo que permitirá garantizar una mayor durabilidad de la vía y mejorar la seguridad de los usuarios.

Zona de ocio y atractivo turístico

Esta mejora facilita el acceso a uno de los principales atractivos turísticos y de ocio del municipio, el área recreativa de La Tablada, situada en plena Ribera Santibañesa del Tera, un entorno de gran valor paisajístico y medioambiental.

La zona ofrece a vecinos y visitantes un espacio ideal para el disfrute de la naturaleza, con áreas de descanso, zonas de baño en el río, frondosas alamedas y un recorrido señalizado que forma parte de la Ruta por la Ribera Santibañesa del Tera, una ruta circular de 8,2 kilómetros, de dificultad media-baja, que combina naturaleza, patrimonio e historia.

A lo largo de este itinerario, los visitantes pueden descubrir enclaves singulares como antiguas infraestructuras tradicionales, molinos, pasarelas y puentes, zonas de pozas naturales, así como vistas privilegiadas del río Tera y de su ribera, convirtiendo a Santibáñez de Tera en un destino atractivo para el senderismo, el turismo familiar y el contacto con el medio natural.

Mejora consultorio médico

Durante la visita institucional, el presidente de la Diputación también se ha desplazado al consultorio médico de Santibáñez de Tera, donde se están ejecutando obras de mejora que incluyen la sustitución de puertas y ventanas, renovación de suelos y trabajos de pintura, con una inversión aproximada de 20.000 euros, destinadas a mejorar la comodidad y la atención a los usuarios.

La Diputación de Zamora "reafirma así su compromiso con la mejora de las infraestructuras municipales, el impulso del turismo de interior y la prestación de servicios básicos de calidad en el medio rural".