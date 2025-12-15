Sucesos
Nueva pelea en la zona de pubs de Benavente: la gresca se saldó con un detenido
La intervención de ocho agentes de Guardia Civil y Policía Local fue necesaria para disolver el altercado en el que participaron hasta cinco personas
Un detenido es el balance de una nueva pelea ocurrida en la madrugada del sábado al domingo en la zona de pubs de Santa María. El suceso se produjo pasadas las tres de la madrugada pasadas. El altercado se inició en el interior por una discusión entre dos miembros de una misma familia, que rápidamente derivó en una pelea física, que se trasladó a la calle y terminó implicando a cinco personas. En la plaza había una gran concurrencia de público.
El suceso movilizó cuatro patrullas: dos de la Guardia Civil y dos de la Policía Local. En total, ocho agentes acudieron al lugar con el objetivo de restablecer el orden y garantizar la seguridad. Al intentar disolver la pelea, los agentes fueron increpados y amenazados por varios de los implicados. Uno de ellos llegó a lanzar un puñetazo contra un policía, que logró esquivarlo sin resultar herido. La agresividad mostrada obligó a los efectivos a emplear sus defensas reglamentarias para controlar la situación y evitar que se produjeran daños mayores.
Finalmente, el presunto autor del intento de agresión fue detenido en una calle adyacente, tras una rápida actuación destinada a impedir que el conflicto derivara en disturbios de mayor alcance. El arrestado fue trasladado a dependencias policiales y pasó ayer a disposición judicial. Según ha podido saber este periódico, este fin de semana no hubo refuerzos con patrullas de la USECIC de la Guardia Civil.
- Los regantes del Páramo Bajo en León y la comarca de Benavente 'pagarán la tarifa un 173% más cara
- Ni hacen ni dejan hacer': la prohibición de limpiar arroyos y regatos lleva a los vecinos de varios pueblos a manifestarse
- Un vecino de Benavente iba a crear con un conocido una empresa de compra de coches: el dinero desapareció
- Un hombre de 63 años cae de un forjado y queda inconsciente en Santa Cristina de la Polvorosa
- El futuro de LatemAluminium en Villabrázaro, pendiente del Juzgado de lo Mercantil de Oviedo
- La jodía Banda de la Cuesta' se despide de Benavente
- La Asamblea Socialista de Benavente ratifica la lista autonómica con Patricia Martín como número dos
- Operadores de telefonía ultiman la eliminación de las 'zonas de sombra' del centro de Benavente