Nueva pelea en la zona de pubs de Benavente: la gresca se saldó con un detenido

Un detenido es el balance de una nueva pelea ocurrida en la madrugada del sábado al domingo en la zona de pubs de Santa María. El suceso se produjo pasadas las tres de la madrugada pasadas. El altercado se inició en el interior por una discusión entre dos miembros de una misma familia, que rápidamente derivó en una pelea física, que se trasladó a la calle y terminó implicando a cinco personas. En la plaza había una gran concurrencia de público.

El suceso movilizó cuatro patrullas: dos de la Guardia Civil y dos de la Policía Local. En total, ocho agentes acudieron al lugar con el objetivo de restablecer el orden y garantizar la seguridad. Al intentar disolver la pelea, los agentes fueron increpados y amenazados por varios de los implicados. Uno de ellos llegó a lanzar un puñetazo contra un policía, que logró esquivarlo sin resultar herido. La agresividad mostrada obligó a los efectivos a emplear sus defensas reglamentarias para controlar la situación y evitar que se produjeran daños mayores.

Finalmente, el presunto autor del intento de agresión fue detenido en una calle adyacente, tras una rápida actuación destinada a impedir que el conflicto derivara en disturbios de mayor alcance. El arrestado fue trasladado a dependencias policiales y pasó ayer a disposición judicial. Según ha podido saber este periódico, este fin de semana no hubo refuerzos con patrullas de la USECIC de la Guardia Civil.