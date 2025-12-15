Firma del protocolo para la colaboración de Policía Local de Benavente en la protección de víctimas de violencia de género

La Junta Local de Seguridad celebrada esta mañana en Benavente ha aprobado la firma del Protocolo de Colaboración y Coordinación del sistema VioGén para la protección de las víctimas de violencia de género. "Es el protocolo que ya teníamos pero que se produce con una relevancia en el mismo. Por lo tanto, continuamos, en este caso, colaborando desde nuestros cuerpos de Policía Local con el Sistema VioGén en esa magnífica colaboración con la Guardia Civil. En estos casos se ha puesto de manifiesto la importancia que tiene que las víctimas se sientan protegidas y que sepan que pueden acudir a ambos cuerpos para sentirse protegidas o que puedan denunciar. Hay que tenerlo en cuenta", explicó la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio.

Implica el compromiso de los agentes de Policía Local de Benavente a aplicar el ‘Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género’ en los supuestos de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre. Además, deberán formarse y especializarse los miembros del Cuerpo de Policía Local que intervienen en situaciones de violencia de género.

El subdelegado de Gobierno ha ofrecido datos relacionados con los casos de violencia machista. En la provincia de Zamora hay un total de 311 casos activos en VioGén, 5 de riesgo alto y uno de riesgo extremo; en Benavente son 40 casos activos. Desde 2018 la Secretaría de Estado ha destinado al Ayuntamiento de Benavente para esta matera cerca de 105.000 euros.