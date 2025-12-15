El Ayuntamiento de Benavente superó en agosto el límite de pago de horas extras fijadas por el Pleno

El tesorero del Ayuntamiento de Benavente advirtió en agosto en un informe que el pago de horas extras y gratificaciones a funcionarios municipales había superado con creces los límites fijados por el Pleno. La cantidad excedida fue de 90.000 euros, lo que motivó que propusiera rectificar a la baja los abonos y posponerlos hasta que Corporación autorizase en sesión plenaria un nuevo acuerdo ampliando los créditos destinados a estos conceptos.

El informe detalla los hechos irregulares detectados, señala la existencia de reparos de legalidad no atendidos y advierte que determinadas productividades se habrían calculado incluyendo días no laborables.

El documento subraya que el límite de créditos globales destinados a productividad, fijado por el Pleno en 25.000 euros para el ejercicio 2025, había sido ampliamente superado. Las obligaciones reconocidas por Alcaldía durante los ocho primeros meses del año ascendían a 79.334 euros, lo que suponía un exceso de 54.335 euros respecto al límite autorizado. El tesorero recordó entonces que ya había advertido en su informe del 28 de julio de la necesidad de ampliar dichos créditos antes del devengo de la nómina de agosto, trámite que no se realizó.

En cuanto a las gratificaciones extraordinarias, el informe detalla que el Pleno aprobó un límite de 62.800 euros en el presupuesto de 2025. Sin embargo, las obligaciones reconocidas alcanzan los 98.766 euros, lo que representa un exceso de 35.966 euros. El tesorero insistió entonces en que esta situación fue igualmente advertida en julio, sin que se produjera la ampliación de créditos necesaria para regularizar los pagos.

El documento recalca que el exceso en los créditos destinados a productividad y gratificaciones implica que decaiga la competencia de Alcaldía para reconocer obligaciones y ordenar pagos, ya que dicha competencia solo subsiste dentro de los límites fijados por el Pleno. Además, especifica que el reparto mensual de productividades se realizó sin criterios aprobados por el Pleno, salvo en casos de sustituciones accidentales reguladas por el Reglamento de Funcionarios.

En sus conclusiones, el tesorero advirtió de que la falta de reparos por parte de Intervención no eliminaba la existencia de irregularidades. Señaló entonces que, mientras no se ampliaran los créditos por parte del Pleno, el pago de productividades y gratificaciones excedía la competencia de Alcaldía. Por ello, recomendó que las nóminas de agosto de los funcionarios afectados –"44 en total, salvo error u omisión"– fueran rectificadas a la baja, eliminando las cuantías correspondientes a estos conceptos hasta que el Pleno autorizase la ampliación de créditos. Esto no ha ocurrido.

Tanto las gratificaciones como las horas extraordinarias fueron abonadas recientemente a los 44 funcionarios a través de la denominada bolsa de vinculación, una suerte de agrupación de créditos presupuestarios del área, en este caso de Personal, que permite un margen de maniobra y cierta flexibilidad en la gestión del gasto. Este mecanismo permitiría que, si una partida concreta se queda corta, puede cubrirse con el crédito disponible en otra partida de la misma bolsa. Sin embargo, la bolsa de vinculación, en teoría también podría estar supeditada a los límites aprobados por acuerdo de Pleno.